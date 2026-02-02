Kaska për motor me ekran digjital – gjenerata e tretë, dihet edhe çmimi

Pse të mos digjitalizohet edhe ndërfaqja e drejtuesit të motorit?
Kur gjithçka tashmë shfaqet në ekrane ose projektohet, pse të mos përfshijmë edhe motorët? Specialisti i ekranit “head-up”, EyeLights, ka pajisur kaskën serike të Shoei-t me gjeneratën e tretë të teknologjisë së tij, T-Air 3 Smart.
Ky ekran projekton në vizir informacion të rëndësishëm për drejtimin: shpejtësinë, udhëzimet e vëzhgimit, thirrjet dhe paralajmërimet radar, rreth tre metra përpara syve të drejtuesit.
Pjesa qendrore e vizirit është një nano OLED me ndriçim të fuqishëm dhe lexim Full HD, edhe në dritë të ditës. Kjo teknologji pritet të ulë kohën e reagimit mbi 32 për qind.
Funksionet e tjera përfshijnë një interkom universal me gamë të pakufizuar, mikrofon me anulim aktiv të zhurmës, si dhe asistent zanorë të integruar (Siri dhe Google Assistant).
Njësia infotainment punon me Android dhe iOS, ndërsa bateria zgjat të paktën dhjetë orë, sipas prodhuesit.
Kaska, pjesë e serisë GT-Air, vjen në pesë ngjyra dhe në madhësi nga S deri në XXL, dhe kushton 1200 euro me teknologjinë e saj të zgjuar.