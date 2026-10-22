Katari dhe Franca kërkojnë tërheqjen e Izraelit nga Rripi i Gazës

Katari dhe Franca bënë thirrje të mërkurën për tërheqjen e Izraelit nga Rripi i Gazës sipas marrëveshjeve të armëpushimit të rëna dakord dhe për t’i dhënë fund politikave izraelite të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke kërkuar njëkohësisht zgjidhje diplomatike për tensionet që përfshijnë Iranin, transmeton Anadolu.
Qëndrimet u përcaktuan në një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Katarit pas bisedimeve midis Emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dhe presidentit francez Emmanuel Macron në Doha gjatë turneut të Macronit në Gjirin Persik.
Të dy vendet riafirmuan kundërshtimin e tyre ndaj çdo aneksimi të Bregut Perëndimor të pushtuar dhe bënë thirrje për t’i dhënë fund politikave izraelite të vendbanimeve dhe dhunës nga kolonët izraelitë. Ata theksuan nevojën për të zbatuar plotësisht armëpushimin në Gaza, përfshirë tërheqjen e forcave izraelite sipas marrëveshjeve të rëna dakord dhe ofrimin urgjent, të sigurt dhe të papenguar të ndihmës humanitare.
Të dy vendet riafirmuan mbështetjen e tyre për një zgjidhje me dy shtete dhe zgjedhjet palestineze. Lidhur me Iranin, Katari dhe Franca dënuan sulmet ushtarake iraniane ndaj vendeve të rajonit dhe bënë thirrje për zgjidhje diplomatike për të siguruar natyrën ekskluzivisht paqësore të programit bërthamor të Teheranit.
Ata kërkuan rivendosjen e lundrimit të pakufizuar përmes Ngushticës së Hormuzit pa tarifa ndërsa Franca vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësimit të Katarit për të lehtësuar tensionet rajonale. Lidhur me Libanin, të dy vendet mbështetën zbatimin e plotë të marrëveshjes kornizë trepalëshe për të rivendosur sovranitetin libanez, çarmatosjen e Hezbollahut dhe sigurimin e një tërheqjeje të plotë izraelite.
Ata paralajmëruan kundër një vakumi sigurie pas përfundimit të mandatit të misionit paqeruajtës të OKB-së, duke bërë thirrje për mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare për autoritetet dhe forcat e armatosura libaneze. Lidhur me Sirinë, të dy vendet shprehën gatishmërinë për të mbështetur së bashku projektet e stabilizimit dhe rimëkëmbjes ekonomike në koordinim me autoritetet siriane.
Përtej çështjeve rajonale, Katari dhe Franca ranë dakord të zgjerojnë bashkëpunimin e mbrojtjes, sigurisë dhe ekonomisë. Turneu rajonal i Macronit, i cili përfshin gjithashtu Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Arabinë Saudite, synon të forcojë partneritetet strategjike dhe ekonomike dhe të mbështesë përpjekjet për të rivendosur stabilitetin rajonal dhe lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit.