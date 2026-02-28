Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Katari pezullon aktivitetet publike, Kuvajti anulon namazin e teravive

The Ministry of Islamic Affairs announced on Saturday that only the Isha prayer will be performed in mosques across Kuwait, with Taraweeh prayers suspended until further notice due to ongoing regional developments.

Autoritetet në Katar kanë njoftuar pezullimin e të gjitha aktiviteteve publike, tubimeve dhe eventeve argëtuese në hotele dhe zona turistike deri në një njoftim të dytë.

Vendimi vjen pasi gjatë ditës janë dëgjuar disa valë shpërthimesh mbi kryeqytetin Doha. Po ashtu, janë ndalur të gjitha tendat e Ramazanit dhe iftaret që zakonisht organizohen nga hotelet dhe qendrat turistike për kompani, institucione shtetërore dhe publikun gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

Ndërkohë, edhe Kuvajti ka marrë masa të ngjashme. Ministria e Çështjeve Fetare ka njoftuar anulimin e namazit të teravive në të gjitha xhamitë e vendit deri në një njoftim të ri. Teravitë janë namaz nate që kryhen gjatë muajit të Ramazanit. /mesazhi

