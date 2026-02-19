Katari uron Kosovën për 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë mesazh urimi për 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës nga Larmadhëria e tij, Emiri i Shtetit të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani dhe Lartmadhëria e Tij, Zëvendësemiri i Shtetit të Katarit, Abdullah bin Hamad Al Thani.
Në mesazhet e tyre, ata kanë përcjellë urime dhe të sinqerta për Ditën e Pavarësisë së Kosovës, duke i theksuar presidentes shëndet dhe mirëqënie si dhe popullit të Kosovës zhvillim dhe përparim të mëtutjeshëm.
“Lartmadhëria e Tij, Emiri i Shtetit të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, dhe Lartmadhëria e Tij, Zëvendësemiri i Shtetit të Katarit, Abdullah bin Hamad Al Thani, kanë uruar Presidenten Osmani me rastin e përvjetorit të 18 të Pavarësisë. Në mesazhet e tyre, ata kanë përcjellë urime të sinqerta për Ditën e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, duke i dëshiruar Presidentes shëndet dhe mirëqenie, si dhe popullit të Kosovës zhvillim dhe përparim të mëtejshëm. Po ashtu, është shprehur përkushtimi për forcimin dhe thellimin e mëtejmë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Katarit”, thuhet në urimin e shtetit të Katarit.