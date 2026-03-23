Katër të vrarë brenda një jave në Kosovë

Katër persona janë vrarë gjatë një jave në Kosovë.

Dy të vrarë është bilanci i rastit të së dielës në fshatin Majac të Podujevës.

Një burrë ka mbetur i vrarë dhe është gjetur pa shenja jete në veturë, kurse plagëve të marra nuk ka arritur t’u mbijetojë as një 71-vjeçare e cila ka vdekur në ShSKUK.
Për këtë rast është e dyshuar një 31-vjeçare, e cila gjendet në gjendje të rëndë shëndetësore pasi kishte qëlluar edhe veten.
Ndërsa, të shtunën një person është vrarë në fshatin Bokshiq të Klinës.

I dyshuari që është arrestuar për këtë rast, sipas Policisë, është vëllai i viktimës.

Të hënën e javës që shkoi një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur në Gjakovë.

