Keni dhimbje lukthi dhe barku në mëngjes? Këto janë shkaqet

Dhimbja e stomakut është shpesh një term i paqartë dhe i vështirë për tu adresuar. Për të diagnostikuar dhimbjen e stomakut në mëngjes, të qenit specifik si për vendndodhjen ashtu edhe për natyrën e dhimbjes do t’ju ndihmojë.

Lexoni për 16 shkaqet e zakonshme të dhimbjes së stomakut në mëngjes, dhe simptomat dhe ashpërsinë e tyre të zakonshme.

Më poshtë janë disa nga shkaqet më të zakonshme të dhimbjes së stomakut në mëngjes:

1. Refluksi i acidit dhe GERD

Refluksi i acidit është një gjendje ku acidi dhe përmbajtja tjetër e stomakut rrjedhin në mënyrë të gabuar, duke lëvizur përsëri në ezofag. Kjo mund të shkaktojë një ndjesi djegieje në pjesën e pasme të gojës.

Simptoma më e zakonshme e zbaticës së acidit është urthi, i cili prek rreth 60 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara të paktën një herë në muaj, sipas Kolegjit Amerikan të Gastroenterologjisë. Dikush që ka më shumë se dy episode në javë mund të ketë një gjendje të njohur si sëmundja e refluksit gastroezofageal (GERD), e cila mund të shkaktojë komplikime nëse nuk trajtohet.

Njerëzit me zbaticë acidi mund të ndiejnë dhimbje në stomak, zakonisht në mes të barkut.

2. Gastriti

Gastriti, ose një inflamacion i rreshtimit të stomakut, mund të zhvillohet papritmas ose ngadalë me kalimin e kohës. Dhimbja në pjesën e sipërme të barkut është një simptomë e zakonshme e kësaj gjendjeje, siç janë të përzierat dhe ndjenja e ngopjes.

3. Gastroenteriti

Nganjëherë përshkruhet si grip stomaku, gastroenteriti është një infeksion viral ose bakterial që synon stomakun dhe zorrët. Shkakton dhimbje stomaku dhe diarre.

4. Ulçera në stomak

Gjithashtu të njohura si ulçera peptike, ulçera e stomakut mund të shkaktojë dhimbje të shurdhër, djegëse të stomakut në mëngjes ose herë të tjera. Ulcerat peptike janë plagë në rreshtimin e stomakut dhe rreshtimin e zorrëve të holla më afër stomakut.

5. Apendesiti

Apendesiti është një inflamacion i shtojcës. Isshtë një shkak i zakonshëm i dhimbjes së rëndë dhe të papritur të stomakut që fillon rreth kërthizës dhe lëviz më poshtë. Dhimbja zakonisht përkeqësohet me kalimin e kohës. Simptoma të tjera mund të përfshijnë të përzier dhe ethe. Apendesiti shpesh kërkon operacion.

6. Sëmundja e Crohn

Sëmundja e Crohn mund të shkaktojë inflamacion kudo përgjatë traktit gastrointestinal, nga goja në anus. Ky inflamacion mund të shkaktojë ngërç dhe dhimbje stomaku. Diarreja, kapsllëku, humbja e peshës dhe lodhja janë simptoma të tjera të kësaj sëmundje kronike.

7. Dispepsi

Dispepsia është termi mjekësor për dispepsinë. Zgjedhjet e stilit të jetës, të tilla si lloji i ushqimit që një person ha, mund ta shkaktojnë atë, por gjithashtu mund të ketë lidhje me sëmundje të caktuara. Dhimbja e stomakut është simptoma më e zakonshme e shoqëruar me dispepsi, megjithëse njerëzit gjithashtu mund të vuajnë nga të përzierat dhe fryrja dhe ngopen shpejt kur hanë.

8. Sindroma e zorrës së irrituar

Sindroma e zorrës së irrituar (IBS) është një çrregullim i zakonshëm që mund të shkaktojë dhimbje stomaku, si dhe ndryshime në zakonet e zorrëve. Njerëzit me IBS mund të përjetojnë kapsllëk të shpeshtë dhe diarre, ose alternohen midis të dyve. Ata gjithashtu mund të ndjehen të fryrë dhe të kenë lëvizje të paplota të zorrëve.

9. Aderimet e barkut

Sipas Institutit Kombëtar të Diabetit dhe Sëmundjeve Tretëse dhe Veshkave, 9 në 10 persona që kanë një operacion të hapur në bark zhvillojnë ngjitje, ose ind mbresë që bën që organet të ngjiten me njëri-tjetrin dhe murin e barkut.

Shumica e njerëzve me ngjitje nuk zhvillojnë komplikime, por në ato që shfaqin, dhimbja kronike e stomakut është e zakonshme. Simptoma të tjera përfshijnë fryrje të barkut, kapsllëk dhe të përzier.

10. Alergjitë ushqimore

Dhimbja në stomak është një simptomë e zakonshme e alergjive ushqimore, e cila prek 4–6% të fëmijëve dhe 4% të të rriturve. Simptoma të tjera përfshijnë të përziera, urtikari dhe anafilaksi potencialisht fatale, e cila ndërhyn në frymëmarrje dhe shkakton rënie të presionit të gjakut.

11. Kapsllëku

Instituti Kombëtar i Diabetit dhe Sëmundjeve Tretëse dhe Veshkave (NIDDK) përcakton kapsllëkun si tre ose më pak lëvizje të zorrëve në javë, të cilat mund të jenë të vështira ose të dhimbshme dhe të ndjehen të paplota. Njerëzit me kapsllëk gjithashtu mund të zhvillojnë dhimbje në stomak. Individët zakonisht mund të trajtojnë kapsllëkun vetë, por nëse bëhet kronike ose simptoma të tjera, të tilla si gjakderdhje ose ethe, shihni një mjek.

12. Sëmundja divertikulare

Sëmundja divertikulare, ose divertikuloza, prek afërsisht gjysmën e personave mbi moshën 60 vjeç. Ndodh pasi segmentet e zorrës së trashë dalin jashtë në thasë. Zakonisht, qeset nuk shkaktojnë ndonjë problem, por nëse infektohen ose pezmatohen, simptomat mund të zhvillohen. Kjo njihet si divertikulit. Njerëzit mund të përjetojnë dhimbje stomaku (tipikisht në anën e majtë), ethe, të përziera dhe ndërlikime më të rënda.

13. Sëmundja inflamatore e legenit

Sëmundja inflamatore e legenit (PID) është një infeksion që prek vezoret, mitrën, tubat fallopiane dhe qafën e mitrës së një personi. Sipas Zyrës për Shëndetin e Grave, rreth 5% e grave në SH.B.A. kanë PID dhe është më e zakonshme tek gratë e moshës 15-24 vjeç.

Simptoma më e zakonshme është një dhimbje në pjesën e poshtme të barkut. Simptoma të tjera përfshijnë ethe, shkarkim të pazakontë të vaginës dhe dhimbje kur bëni seks ose urinoni. Mund të shkaktojë komplikime të rënda nëse nuk trajtohet menjëherë.

14. Sëmundja celiake

Sëmundja celiake është e njohur edhe si intolerancë ndaj glutenit. Kjo intolerancë ushqimore bën që sistemet imunitare të njerëzve të sulmojnë zorrët e tyre të vogla kur hanë gjithçka që përmban gluten. Gruri, thekra, elbi dhe shumë produkte të tjera përmbajnë gluten. Simptomat ndryshojnë, por dhimbja e stomakut dhe diarreja janë të zakonshme.

15. Sëmundja e fshikëzës së tëmthit

Problemet me fshikëz e tëmthit mund të shkaktojnë dhimbje stomaku, shpesh në pjesën e sipërme të djathtë të barkut. Dhimbja mund të vijë dhe shkojë për njerëzit që kanë dhimbje barku në tëmth. Nëse gurët e tëmthit janë të pranishëm dhe bllokojnë kanalet në fshikëz e tëmthit, zhvillohen gjithashtu simptoma të tjera, të tilla si të përziera, të vjella, urinë të errët, verdhëz dhe rënie të presionit të gjakut.

16. Pankreatiti

Pankreatiti zhvillohet kur pankreasi inflamohet, shpesh për shkak të gurëve të tëmthit. Simptomat e zakonshme përfshijnë dhimbje të papritur dhe të fortë në pjesën e sipërme të barkut, të përziera dhe të vjella. Trajtimi mjekësor është i domosdoshëm.

Kur të vizitoni një mjek

Shumë çështje të ndryshme shëndetësore mund të shkaktojnë dhimbje stomaku në mëngjes. Ndërsa disa kushte mund të zgjidhen vetë, të tjerët do të kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Kur merrni parasysh kujdesin mjekësor, gjërat për t’u marrë parasysh përfshijnë:

AshpërsiaNëse dhimbja është aq e keqe saqë individi nuk mund të ngrihet në këmbë, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Simptomat e hershme të apendesitit mund të përfshijnë dhimbje në bark.

Kohëzgjatja: Sa më gjatë që një individ ka dhimbje stomaku në mëngjes, aq më e rëndësishme është të kërkohet trajtim mjekësor.

Mosha: Dhimbje të forta në stomak tek të rinjtë mund të tregojnë apendesit. Tek njerëzit e moshuar, mund të sugjerojë probleme të fshikëzës së tëmthit. Të dyja kushtet kërkojnë trajtim të shpejtë mjekësor.

Shpejtësia e fillimit: Dhimbja e papritur e stomakut është një simptomë e mundshme e apendesitit, veçanërisht nëse dhimbja po përkeqësohet.

Simptoma të tjera: Personat me apendesit mund të zhvillojnë ethe së bashku me dhimbje barku. Dhimbja e stomakut së bashku me të përzierat mund të sugjerojnë një bllokim ose gjendje tjetër serioze. Gjakderdhja nga rektumi është një shenjë e mundshme e kushteve që kërkojnë trajtim të shpejtë mjekësor.

Përmbledhje

Shumë gjendje dhe sëmundje të ndryshme mund të shkaktojnë dhimbje stomaku në mëngjes.

Më shpesh, njerëzit mund të shërohen vetë, me kujdesin ndaj vetes. Sidoqoftë, kjo lloj dhimbje ndonjëherë është simptomë e problemeve të rënda shëndetësore që kërkojnë kujdes të menjëhershëm mjekësor.

Për dhimbje të vazhdueshme, të forta të stomakut në mëngjes së bashku me simptoma të tjera, flisni me një mjek për diagnozën dhe trajtimin e saktë.