Këpucët e marinsave amerikanë kanë një problem serioz…

Gjatë një stërvitjeje në Arktik, ato nuk i përballuan dot temperaturat e ulëta
Ekziston një stereotip i vjetër se ushtarët italianë janë dërguar në luftë me këpucë me taban prej kartoni. Kjo histori lidhet sidomos me fushatën e Rusisë dhe me episode të tjera të së kaluarës.
Përballë tyre, ushtria amerikane është parë tradicionalisht si forca që ka gjithmonë pajisjet më të mira dhe më moderne. Por këtë herë situata ka qenë ndryshe.
Në një stërvitje të NATO-s në veriun e Norvegjisë, një numër marinsash amerikanë u përballën me një problem të pazakontë: çizmet e tyre ushtarake nuk i rezistuan dot të ftohtit ekstrem.
Problemet u shfaqën gjatë stërvitjes “Cold Response 2026”, e zhvilluar në fund të shkurtit në kushtet e Arktikut. Në operacion morën pjesë më shumë se 25 mijë ushtarakë në Norvegji dhe mbi 7 mijë të tjerë në Finlandë.
Kontingjenti amerikan përfshinte rreth 3 mijë marinsa, shumica prej tyre nga baza Camp Lejeune në Karolinën e Veriut. Pas vetëm disa ditësh në dëborë dhe akull, ushtarët nisën të vërenin dëmtime serioze në çizmet e tyre.
Në disa raste u shfaqën vrima edhe në këpucë të reja, ndërsa në raste të tjera tabani u shkëput nga pjesa tjetër e çizmes. Por problemet nuk përfunduan këtu.
Disa përforcime plastike në pjesën e thembrës shkaktuan shqetësime dhe disa lidhëse metalike u liruan. Pasojat ishin praktike dhe të menjëhershme.
Disa marinsa u detyruan të tërhiqeshin nga aktivitetet në terren, ndërsa forcat amerikane kërkuan një zgjidhje tjetër për pajisjet e tyre. Në vend të çizmeve amerikane, ata blenë modele të prodhuara në Norvegji, të përshtatura për kushtet ekstreme të klimës arktike.
Sipas raportimit të Newsweek, problemi u dokumentua përmes materialeve ushtarake dhe deklaratave të një zyrtari të Pentagonit. Vetë ushtria amerikane, ka mohuar që çizmet norvegjeze t’u jenë dhuruar marinsave.
Pra, nuk bëhej fjalë për një ndihmë të ofruar nga ushtria norvegjeze, por për blerje të pajisjeve që amerikanët i konsideruan më të përshtatshme për kushtet e stërvitjes. Gjithsesi, ngjarja është më shumë se një episod kurioz.
Operacionet në Arktik kërkojnë pajisje të projektuara posaçërisht për temperatura ekstreme, dëborë, akull dhe ekspozim të zgjatur në terren.
Një problem me këpucët mund të duket i vogël në krahasim me armatimin apo teknologjinë ushtarake, por për një trupë që vepron në kushte të tilla, pajisjet individuale janë pjesë thelbësore e aftësisë për të qëndruar në terren.
Dhe kështu, në një kthesë ironike të historisë ushtarake, këtë herë nuk ishin ushtarët italianë me “tabanin prej kartoni” ata që patën probleme me këpucët. Ishin marinsat amerikanë, ata që në mes të Arktikut norvegjez, u detyruan të kërkonin çizme të tjera për të vazhduar stërvitjen. /tesheshi