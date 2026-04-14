Kërcënimi amerikan për Hormuzin: a është ky përshkallëzimi i fundit i madh?

Mprehtësia e çështjes së një Ngushtice si arma kryesore e një lufte
Bllokimi i ngushticës së Hormuzit nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump, pas bisedimeve në Islamabad midis Uashingtonit dhe Teheranit që përfunduan pa një marrëveshje, përfaqëson një përshkallëzim të rëndësishëm në luftën kundër Iranit, thonë analistët.
Në një postim në mediat sociale të dielën, Trump tha se Marina Amerikane do të “fillojë procesin e BLLOKIMIT të të gjitha anijeve që përpiqen të hyjnë ose të dalin nga Ngushtica e Hormuzit”.
“Çdo anije që hyn ose del nga zona e bllokuar pa autorizim i nënshtrohet përgjimit, devijimit dhe mund të ndalet me forcë”, thuhej në mesazh.
“Bllokimi nuk do të prishë kalimin neutral të tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit për në ose nga destinacionet jo-iraniane.”
Bllokada filloi në orën 10 të mëngjesit në Uashington, D.C. (14:00 GMT) të hënën.
Komentet e Trump kanë ngritur shqetësime në lidhje me statusin e një armëpushimi dyjavor midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të shpallur javën e kaluar.
Chris Featherstone, një mendimtar politik në Universitetin e York-ut, tha se kërcënimi i Trump-it për të bllokuar Ngushticën e Hormuzit është “absolutisht një përshkallëzim” në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
“Trump po përdor kërcënimin e një bllokade si një mjet në negociatat me Iranin. Trump ka thënë se Irani nuk ka letra dhe kjo përpjekje për të shfrytëzuar bllokadën e Iranit do të ishte një përpjekje për të ushtruar më tej presion mbi Iranin që të përputhet me qëllimet e SHBA-së në negociata”, tha ai.
Si mund të duket një bllokadë? Ja çfarë dimë:
Çfarë lloj bllokade po kërcënon SHBA-ja?
Menjëherë pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, Irani mori kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, një pikë jetësore për tregun global të energjisë. Para luftës, 20 përqind e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë transportohej përmes ngushticës.
Pasi një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi të mërkurën, Teherani konfirmoi se do të lejonte transportin përmes Ngushticës së Hormuzit për kohëzgjatjen e marrëveshjes dyjavore, duke lehtësuar ndërprerjet e shkaktuara nga një rritje e çmimeve globale të naftës dhe gazit.
Megjithatë, nuk ishte e qartë nëse Irani ngarkonte tarifa kalimi gjatë armëpushimit. Gjatë luftës, vetëm disa anijeve nga vende të caktuara të konsideruara miqësore me Iranin dhe atyre që paguanin tarifa transporti iu dha kalim i sigurt.
Pasi bisedimet në Pakistan përfunduan pa një marrëveshje, Trump kërcënoi të bllokonte Ngushticën e Hormuzit dhe gjithashtu akuzoi Iranin për “zhvatje”. Ai shtoi se Marina Amerikane do të gjurmonte dhe do të kapte anijet në ujërat ndërkombëtare që i kishin paguar taksa Iranit për të kaluar nëpër ngushticë.
Më vonë, ushtria amerikane njoftoi se do të bllokonte të gjithë trafikun detar që hynte dhe dilte nga portet iraniane, duke përfshirë dhe ato në Gjirin e Omanit.
Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM), e cila është përgjegjëse për operacionet në Lindjen e Mesme, i tha Reuters se ushtria amerikane do të zbatojë bllokadën në Gjirin e Omanit dhe Detin Arabik në lindje të Ngushticës së Hormuzit, dhe se kjo do të zbatohet për të gjitha anijet pavarësisht flamurit.
“Çdo anije që hyn ose del nga zona e bllokuar pa autorizim i nënshtrohet përgjimit, devijimit dhe sekuestrimit”, thuhet në deklaratë.
“Bllokada nuk do të ndërhyjë në kalimin neutral të tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit për në ose nga destinacionet jo-iraniane.”
Megjithatë, forcat e armatosura iraniane thanë se SHBA-të “vendosja e kufizimeve në lëvizjen e anijeve në ujërat ndërkombëtare është një akt i paligjshëm dhe përbën pirateri”.
Jason Chuah, një profesor i ligjit detar në City St George’s, Universitetin e Londrës dhe Institutin Detar të Malajzisë, tha se veprimet e Uashingtonit nuk do të ishin një bllokadë klasike, por një rast “sanksionesh me anije luftarake që zbatojnë urdhra nga Presidenti Trump”.
“Do të ishte më shumë si një model i vazhdueshëm i ndalimit, hipjes në anije dhe sekuestrimit të anijeve që besohet se janë të lidhura me Iranin, në thelb duke zbatuar sanksione në det”, tha ai.
A është kjo e ligjshme sipas ligjit ndërkombëtar detar?
Chuah tha se ligjshmëria e një bllokade të tillë nga SHBA-ja është “e ndërlikuar”.
“Shtetet e Bashkuara nuk janë palë në Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Detit, por kjo nuk do të thotë se janë të lira të bllokojnë sipas dëshirës”, tha ai. “Rregullat themelore mbi lirinë e lundrimit dhe kalimit nëpër rrugët kryesore ujore pranohen gjerësisht si e drejtë ndërkombëtare zakonore, kështu që ato i detyrojnë shtetet pavarësisht nëse e kanë nënshkruar traktatin apo jo.”
Ai shtoi: “Tani, nëse doni ta quani diçka bllokadë në kuptimin ligjor, jeni vërtet në sferën e ligjit të konfliktit të armatosur në det – mendoni për Manualin e San Remos mbi të Drejtën Ndërkombëtare të Zbatueshme në Konfliktin e Armatosur në Det. Kjo, megjithatë, supozon se jeni në një konflikt të vërtetë të armatosur, se keni shpallur një bllokadë, se është efektive dhe se zbatohet në mënyrë të barabartë për anijet neutrale. Ky kuadër vendos një standard të lartë për ligjshmërinë e bllokadave.”
Profesori Chuah tha se edhe nëse Trump përdor sanksionet si justifikim për veprimet e Uashingtonit në portet iraniane, kjo nuk i zgjidh plotësisht çështjet ligjore.
“Edhe sanksionet vendase mjaft të forta nuk ju japin automatikisht të drejtën sipas ligjit ndërkombëtar për të ndaluar anijet e huaja në det të hapur pa pëlqimin ose mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në rastin më të mirë, sanksionet mund të justifikojnë pse po veproni, por jo gjithmonë aty ku mund të veproni“, tha ai.
A do t’i bashkohen vende të tjera SHBA-së në bllokadë?
Deri më tani, vetëm Mbretëria e Bashkuar e ka bërë të qartë se nuk do t’i bashkohet bllokadës së porteve iraniane nga Trump.
Në një intervistë me BBC 5 Live të hënën, kryeministri britanik Keir Starmer tha se fokusi i tij ishte në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit “sa më shpejt të jetë e mundur” për të ulur çmimet globale të energjisë.
“Ne nuk mbështesim një bllokadë, dhe i gjithë mobilizimi diplomatik, politik dhe i aftë, … i gjithë ky synon, nga pikëpamja jonë, hapjen e plotë të ngushticës”, tha ai.
Ndërkohë, Kina ka bërë thirrje për qetësi nga të gjitha palët.
Mbajtja e rrugës ujore kritike të sigurt, të qëndrueshme dhe të paprekur i shërben interesave të përbashkëta të bashkësisë ndërkombëtare, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Guo Jiakun, duke shtuar se Kina është e gatshme të punojë me të gjitha palët për të mbrojtur sigurinë dhe furnizimin me energji.
Mendimtari politik Featherstone vuri në dukje se një nga tiparet kryesore të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit ishte sa të pavullnetshëm ishin aleatët e SHBA-së, si Mbretëria e Bashkuar, për t’u përfshirë.
“Duke pasur parasysh se kjo bllokadë do të ndodhte në mes të negociatave për armëpushim, duke rrezikuar dështimin e negociatave, nuk ka gjasa që ndonjë aleat të dëshirojë të përfshihet tani,” tha ai.
“Ashtu si me elementët e tjerë të kësaj lufte, administrata [SHBA] nuk e ka deklaruar qëllimin e kësaj bllokade të mundshme. Aleatët e SHBA-së ka të ngjarë të duan të dinë qëllimin e bllokadës përpara se të kryejnë dhe të rrezikojnë hakmarrjen,” shtoi ai.
Si mund ta dëmtojë bllokada e SHBA-së Iranin?
Edhe pse Irani është mësuar me sanksionet e SHBA-së dhe ka vazhduar të veprojë gjatë luftës, një bllokadë e tillë mund të shkaktojë më shumë dëme në ekonominë e Iranit.
Komanda e Përbashkët e Forcave të Armatosura Iraniane tha se portet në Gji dhe Detin e Omanit janë “ose për të gjithë ose për askënd”, raportoi televizioni shtetëror IRIB.
“Forcat e Armatosura të Republikës së Iranit e konsiderojnë mbrojtjen e të drejtave legjitime të vendit tonë një detyrë natyrore dhe ligjore, dhe në përputhje me rrethanat, ushtrimi i sovranitetit të Republikës së Iranit në ujërat territoriale të vendit tonë është e drejta natyrore e popullit iranian”, citoi IRIB ushtrinë iraniane të thoshte.
“Anijet e lidhura me armikun” nuk do të kenë të drejtë të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, ndërsa anijet e tjera do të lejohen të kalojnë, në varësi të rregulloreve të Teheranit, tha deklarata. “Vendosja kriminale e kufizimeve për lëvizjen e anijeve në ujërat ndërkombëtare nga SHBA-të është një akt i paligjshëm dhe përbën pirateri.”
Nëse siguria e porteve kompromentohet, asnjë port në rajon “nuk do të jetë i sigurt“, tha deklarata.
Bllokada e Uashingtonit mund të godasë ekonominë e Iranit, e cila ka ecur mirë pavarësisht luftës, duke vazhduar të marrë naftë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Është pothuajse një garë për të dëmtuar ekonominë iraniane, një vend nën sanksione që nga viti 1979 që është shumë ekonomikisht i qëndrueshëm pavarësisht problemeve të thella ekonomike.
Featherstone vlerëson se Irani është relativisht i mësuar me faktin që SHBA-të e kanë ekonominë e tyre nën kontroll.
“Irani ka përjetuar sanksione masive të SHBA-së për dekada të tëra dhe për pjesën më të madhe të asaj kohe, regjimet e sanksioneve të SHBA-së kanë penguar çdo komb që tregton me SHBA-në të tregtojë me Iranin”, tha ai.
“Megjithatë, pas shkallës së sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, kjo do të ndikonte në aftësinë e tyre për t’u rindërtuar”, shtoi ai.
Çfarë do të ndodhë me minat iraniane në ngushticë?
Të mërkurën, Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) publikoi një hartë të Ngushticës së Hormuzit që tregon një rrugë të sigurt për anijet që të kalojnë nëpër ngushticë, duke shmangur minat që ka vendosur vetë.
Harta duket se i drejton anijet më në veri drejt bregdetit të Iranit dhe larg rrugës tradicionale më afër bregdetit të Omanit.
Në një deklaratë, IRGC tha se të gjitha anijet duhet të përdorin hartën e re të navigimit për shkak të “gjasës së pranisë së llojeve të ndryshme të minave kundër anijeve në zonën kryesore të trafikut”.
Në postimin e tij në Truth Social të dielën në lidhje me bllokadën e Ngushticës së Hormuzit, Trump tha se forcat amerikane do të fillojnë pastrimin e minave të vendosura nga Irani në ngushticë dhe shtoi se vendet e NATO-s si Mbretëria e Bashkuar do të ndihmojnë në këtë proces.
Por të hënën, Starmer i tha BBC 5 Live se ndërsa Mbretëria e Bashkuar kishte aftësi “çminimi”, nuk do të përfshihej në “çështje operacionale”.
Ndërkohë, Japonia tha se ende nuk kishte vendosur nëse do të vendoste Forcat e saj të Vetëmbrojtjes për operacione çminimi në Ngushticën e Hormuzit.
“Ajo që është më e rëndësishme është që de-eskalimi, duke përfshirë sigurimin e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, të arrihet në të vërtetë,” u tha nga Tokio.
Çfarë do të thotë bllokada e Trump-it për anijet në ngushticë?
Gjatë luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, Teherani lejoi një numër të vogël anijesh nga vende të caktuara që i konsideron “kombe mike”, si India, Kina, Japonia, Turqia dhe Pakistani, të kalonin nëpër ngushticë.
Disa anije që paguanin gjithashtu tarifa transporti për Iranin u lejuan të kalonin. Të paktën dy nga tarifat e transportit të anijeve besohet se janë paguar në juan kinez në atë që duket të jetë një strategji për të dobësuar dollarin amerikan dhe për të shmangur sanksionet e SHBA-së. Kina, e cila blen 80 përqind të naftës së Iranit, tashmë i paguan Teheranit në juan.
Të premten, Irani tha se po shqyrtonte një propozim për të ngarkuar tarifat e ardhshme të mallrave në monedhën e vet, rial.
Profesori Chuah tha se efektet e bllokadës së Uashingtonit ndaj porteve iraniane do të përhapeshin shpejt në transportin detar nga India, Kina, Japonia, Turqia dhe vende të tjera.
“Nuk duhet të jesh iranian për t’u kapur në të [bllokadë]. Nëse ka ndonjë lidhje iraniane në zinxhirin e ngarkesës, financimit ose pronësisë, papritmas ndodhesh në një zonë rreziku”, tha ai.
Ai paralajmëroi se primet e sigurimit ka të ngjarë të rriten, duke i bërë bankat globale nervoze. Ai tha se tregu global i cisternave gjithashtu do të fillojë të fragmentohet në nivele të ndara rreziku.
“Në momentin që fillojnë përgjimet, transporti neutral fillon të ndihet shumë më pak neutral”, tha ai.
Ai shtoi se pamja më e gjerë e një bllokade të tillë është gjithashtu shqetësuese.
“Nëse fuqitë e mëdha fillojnë të ndalojnë rregullisht anijet bazuar në atë se me kë janë të lidhura, në vend që të jenë aty ku ndodhen ose çfarë po bëjnë, kjo dëmton stabilitetin e të gjithë sistemit.
"Problemi i vërtetë nuk është vetëm Irani – është ajo që u bën rregullave mbi të cilat mbështeten të gjithë të tjerët", tha ai.