Këto çajra ju qetësojnë dhimbjet e barkut

Problemet me aparatin tretës dhe cikli menstrual mund të shkaktojnë jo pak dhimbje.

Shikoni më poshtë disa kura natyrale si të qetësoni një stomak të trazuar.

1. Kur përjetoni ndjesinë e të përzierave, rekomandohet që të përgatisni këtë përzierje: Pak ujë tonik, kanellë, kopër, nenexhik dhe xhinxher. Lëreni per disa minuta që të gjithë përbërësit të lëshojnë enzimat aktive dhe më pas konsumojeni esëll.

2. Çaji i orizit nuk është asgjë më shumë sesa uji i orizit të zierë. Zieni gjysmë gote oriz në 6 gota ujë për 15 minuta , e më pas këtë ujë pijeni. Mund t’i shtoni pak mjaltë për ta ëmbëlsuar.

3. Çaj xhenxhefili dhe mente. Shtoni gjysmë luge xhinxher dhe disa gjete mente në një tenxhere me ujë dhe lëreni të vlojë për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur pak konsumojeni, dhe do të shihni se sa shpejt do të qetësoheni nga dhimbja e barkut.