Këto janë karbohidratet që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj

Karbohidratet janë pjesë themelore e një diete të shëndetshme, por duhet t’i konsumoni në mënyrën e duhur, pa ekzagjeruar dhe zgjedhur ato të duhurat.

Fruta. Konsumimi i frutave të plota të pasura me fibra shoqërohet me menaxhimin afatgjatë të peshës dhe mbrojtjen kundër një sërë sëmundjesh kronike dhe gjendjesh shëndetësore.

Perimet. Sasia e karbohidrateve në një servirje perimesh ndryshon. Sa me e bollshme të jetë sasia e tyre dhe kombinimi që ne bëjmë aq më të shëndetshme janë ato për organizmin tonë.

Oriz kafe. Është një drithëra me drithëra të plota pa gluten, e pasur me antioksidantë. Krahasuar me orizin e bardhë, është treguar se ndihmon në parandalimin e shtimit në peshë.

Mielli. Një tjetër anëtar pa gluten i gjithë familjes së drithërave, mileti është i pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidantë. Ajo gjithashtu mund të rrisë nivelet e energjisë dhe të mbështesë muskujt. Përveçse ka shumë fibra, mileti siguron edhe proteina dhe minerale, duke përfshirë fosforin, potassiumin, magnezin, kalciumin, zinkun dhe hekurin.

Oats. Përveçse janë një kokërr e tërë e pasur me lëndë ushqyese, pa gluten është treguar se përmban komponime që mbështesin në mënyrë unike funksionin imunitar. Këto përfshijnë një lloj fibrash të quajtura beta-glukanë, minerale (bakër, hekur, selenium dhe zink), antioksidantë polifenolik dhe një lloj proteine të quajtur glutamine.

Patatet. Patatet janë burime të rëndësishme të disa lëndëve ushqyese, duke përfshirë fibra, magnez, vitaminë C, vitaminë B6, acid folik, hekur dhe thiamine. Ato gjithashtu përmbajnë më shumë antioksidantë. Ndër frutat dhe perimet, patatet kanë përmbajtjen e tretë më të lartë fenolike totale (një lloj antioksiduesi) pas portokalleve dhe mollëve.