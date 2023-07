Këto janë ushqimet më të mira për të konsumuar në ditët e nxehta të verës

Në ditët e nxehta humbim më shumë lëngje dhe rreziku i dehidrimit rritet. Një mënyrë për të zëvendësuar lëngjet që keni humbur është duke ngrënë ushqime me përmbajtje të lartë uji.

Ushqimet më të mira për ditët e nxehta

Shalqiri

Shalqiri është 90% ujë dhe është një zgjedhje e shkëlqyer në ditët kur merkuri rritet. Përveç kësaj, shalqiri është i pasur me antioksidantë dhe vitamina që forcojnë imunitetin dhe shëndetin e trupit.

Luleshtrydhet

Dhe luleshtrydhet kanë një përmbajtje të lartë uji dhe në të njëjtën kohë janë një frut i shijshëm, me lëng i pasur me vitaminë C. Mund t’i hani ato të thjeshta, në një sallatë frutash ose të bëni smoothie të freskëta.

Uje kokosi

Uji i kokosit ka më shumë elektrolite dhe në të njëjtën kohë shija e tij është pak më interesante dhe sigurisht më pak e mërzitshme se ajo e ujit.

Kastravec

Kastraveci përbëhet nga 95% ujë dhe është gjithashtu i pasur me antioksidantë dhe përbërës të tjerë me veti anti-inflamatore. Ka një shije neutrale dhe është një rostiçeri shumë i lehtë dhe freskues në ditët e nxehta.

Cilat ushqime duhet të shmangen

Në mënyrë ideale shmangni ushqimet dhe pijet me efekte diuretike si:

Çaj

Lëngje dhe pije joalkoolike të pasura me sheqer

Asparagus

Angjinarja