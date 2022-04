Këto perime ulin shpejt presionin e gjakut

Nëse vuani nga hipertensioni ose dëshironi të minimizoni rrezikun, merrni parasysh përfshirjen e këtyre perimeve në dietën tuaj.

Presioni i lartë i gjakut përbën një rrezik serioz për shëndetin dhe nuk është për t’u habitur që quhet edhe vrasësi i heshtur. Shumë nuk janë as të vetëdijshëm se vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, pasi kjo gjendje nuk ka simptoma.

Mënyra më e sigurt për të përcaktuar nivelin e presionit të gjakut është të shkoni te mjeku. Nëse jeni diagnostikuar me hipertension, mjeku do t’ju përshkruajë medikamente të caktuara, por gjithashtu do t’ju rekomandojë të ndryshoni dietën tuaj.

Një dietë e shëndetshme e pasur me fruta dhe perime është e dobishme për disa arsye, dhe një grup perimesh është veçanërisht i dobishëm kur bëhet fjalë për hipertensionin.

Studimet kanë treguar se perimet me gjethe jeshile të pasura me nitrate mund të ulin presionin e gjakut në vetëm 24 orë.

Lakra jeshile, marule, spinaqi, brokoli janë zgjedhjet më të mira në këtë rast. Perimet me gjethe jeshile janë të ulëta në kalori dhe ndihmojnë në ruajtjen e një peshe të shëndetshme, e cila është e rëndësishme për uljen e presionit të gjakut.