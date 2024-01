Këto pije të nxehta forcojnë imunitetin gjatë dimrit, në mesin e tyre edhe kafeja

Një atmosferë e ftohtë dimërore krijon nevojën për ngrohtësi dhe rehati. Ndërsa temperatura bie, pijet e nxehta bëhen një zgjidhje e këndshme për të ftohtin e dimrit.

Kjo është arsyeja pse ekspertët e shëndetit kanë përpiluar një listë me pije joshëse të nxehta që jo vetëm mbrojnë nga i ftohti i dimrit, por ofrojnë edhe një sërë përfitimesh shëndetësore.

Kafeja me kanellë

Kafeja me kanellë shërben si një pije gjallëruese që kombinon kafeinën në kafe me përfitimet antioksiduese të kanellës. Kjo pije e fuqishme ndihmon në luftimin e stresit oksidativ dhe inflamacionit dhe përmirëson shëndetin tonë në stinën e ftohtë.

Çajrat bimorë

Për ata që kërkojnë alternativa pa kafeinë, çajrat bimorë si çaji mente dhe xhenxhefil janë zgjedhje të shkëlqyera. Ato përmirësojnë tretjen dhe rregullojnë presionin e gjakut. Çaji me mjaltë dhe xhenxhefil, veçanërisht kur përgatitet me gjethe të shenjta të borzilokut, forcon sistemin imunitar.

Qumështi i artë

Qumështi i artë ose qumështi i shafranit të Indisë, me vetitë e tij anti-inflamatore, është ideal për lehtësimin e dhimbjeve të fytit dhe ftohjes. Një alternativë vegane mund të bëhet nga arrat dhe farat.

Uji i ngrohtë me limon

Uji i ngrohtë me limon ka një sërë përfitimesh shëndetësore: është efektiv për hidratim, është i pasur me vitaminë C, mbështet tretjen, nxit detoksifikimin dhe mund të përshpejtojë pak metabolizmin. Për shumë njerëz, uji i ngrohtë me limon është një pjesë e rëndësishme e rutinës së tyre të mëngjesit, shkruan Index.hr.