Edhepse vezët me proshutë, palpetat me çokollatë janë të shijshme, duhet të dini se sheqeri dhe yndyra e tepërt do t’ju bëjë përtacë për gjithë ditën.

Më poshtë janë ushqimet që preferohet t’i konsumoni në mëngjes që japin trupit tuaj energji.

Frutat

Vezët

Jogurti

Gjiza

Arra, bajame, lajthi

Tërshërë

Fara Chia

Fara liri

Çaji i gjelbër

Kafeja