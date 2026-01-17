Khouri: Bordi i Gazës i Trumpit është “hapur pro-Izraelit”

Gazetari dhe bashkëdrejtori i Universitetit Amerikan të Bejrutit, Rami Khouri, ka kritikuar ashpër përbërjen e të ashtuquajturit “Bordi i Gazës” të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump, duke e cilësuar atë si të njëanshëm dhe thellësisht në favor të Izraelit.
Në një intervistë për Al Jazeera, Khouri tha se, bazuar në të kaluarën dhe qëndrimet e anëtarëve të tij, ky bord duket “shumë miqësor ndaj Izraelit” dhe “plotësisht i verbër” ndaj parimit të të drejtave të barabarta për palestinezët dhe izraelitët.
Ai vuri në dukje përfshirjen e këshilltarëve të lartë Aryeh Lightstone dhe Josh Gruenbaum, duke e përshkruar Lightstone si një rabin pro-kolonive izraelite dhe ish-këshilltar të ambasadës amerikane në Tel Aviv.
Sipas Khourit, figura që “kujdesen thellësisht për Izraelin” nuk mund të perceptohen si të paanshme në një organ që pretendohet të trajtojë në mënyrë të drejtë çështjet dhe të drejtat si të palestinezëve ashtu edhe të izraelitëve.
Ai paralajmëroi se kjo nismë mund të mbetet në histori si “ekuivalenti i Deklaratës së Balfourit”, duke argumentuar se, ashtu si ajo, është e njëanshme dhe shpërfill në thelb të drejtat e popullit palestinez. /mesazhi