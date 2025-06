Kia zbulon Sportage-in e ridizajnuar për tregun evropian

Pasi u prezantua në Amerikën e Veriut në fillim të majit dhe më vonë atë muaj në Australi, është koha për të mirëpritur Kia Sportage-in e ridizajnuar në Evropë.

SUV-i korean i rifreskuar me specifikime evropiane është pothuajse identik me modelin global, me ndryshimin se modeli që do të shitet në Kontinentin e Vjetër mbetet me një bazë më të shkurtër midis rrotave.

Prodhuesi i makinave koreano-jugore sapo ka zbuluar “facelift”-in e ri Sportage për tregun evropian. Bestseller-i i Kia-s u prezantua për herë të parë në fund të vitit të kaluar, por modeli i ri me specifikime evropiane është paksa i ndryshëm nga ai që pamë vitin e kaluar.

Përndryshe, modeli për Evropën është identik me atë për tregjet e kontinenteve të tjera. Pjesa e përparme merr një dizajn të ri, me drita LED më të mprehta dhe një grilë të re, të vizatuar sipas gjuhës së re vizuale të Opposites United.

Rrotat janë midis 17 dhe 19 inç në madhësi dhe marrin një dizajn të ri krahasuar me modelin para-ridizajnimit. Ndryshime të rëndësishme janë të pranishme edhe në kabinë. I modeluar sipas modelit elektrik EV3, timoni tani ka një dizajn të ri, me dy rreze, dhe vrimat e ajrit gjithashtu marrin një pamje të ndryshme.

Si standard, ulëset janë të veshura me një material që përmban mikrofibër Dinamica, por për nivelet e pajisjeve GT-Line dhe GT-Line S, është në dispozicion lëkura artificiale e kombinuar me Alcantara.

Paneli i instrumenteve integron një ekran panoramik të lakuar me dy module 12.3 inç për panelin digjital të instrumenteve dhe sistemin multimedial. Një ekran Head-Up 10 inç është gjithashtu i dukshëm direkt përpara shoferit.

Pjesa qendrore është i pajisur me një karikues induksioni për telefonin, dhe ekrani qendror gjithashtu mund të shfaqë imazhe 3D duke përdorur një kamera video 360 gradë.

Bagazhi ka një vëllim prej 587 litrash me ulëset e pasme në pozicionin normal. Pas palosjes së ulëseve të pasme, vëllimi i bagazhit rritet në 1776 litra. Në rastin e versionit hibrid, dyshemeja e bagazhit ka dy nivele.

Për tregun evropian, Kia Sportage e re do të ofrohet me dy opsione motori. Modeli bazë do të vazhdojë të jetë një motor benzine 1.6 litra me turbokompresor me 150 kuaj fuqi. Ai është i çiftëzuar me një ndërrues manual me 6 shpejtësi si standard, por është i disponueshëm edhe një automatik me 7 shpejtësi. Ky motor ofrohet vetëm me tërheqje në rrotat e përparme.

Motori i dytë është një njësi hibride, e përbërë nga një motor benzine 1.6 litra dhe një motor elektrik. Ky motor zhvillon 239 kuaj fuqi dhe është i çiftëzuar me një ndërrues automatik me 6 shpejtësi. Ata që zgjedhin hibridin do të jenë gjithashtu në gjendje të zgjedhin opsionin e tërheqjes në të gjitha rrotat.

Sportage i ri i ridizajnuar do të vazhdojë të prodhohet në Žilina, Sllovaki. Shitjet pritet të fillojnë gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Çmimet nuk janë njoftuar ende. /Telegrafi/