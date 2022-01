Kikirikët kanë deri në 19 vitamina dhe minerale

Kikirikët konsiderohen si një nga burimet më të mira të proteinave bimore.

Rostiçeri të shëndetshëm, si kikirikët, janë një mënyrë e mirë për të kënaqur dëshirën për të ngrënë gjatë punës ose mësimit dhe për të qenë të mira për trupin tonë.

Kikirikët na mbajnë të ngopur për shkak të sasisë së imët të proteinave bimore, ndaj është një zgjedhje e shkëlqyer për të gjithë ata që i kushtojnë vëmendje dietës së tyre.

Pse kikirikët janë të mirë?

Është i pasur edhe me lëndë të tjera ushqyese dhe ka statusin e një “superushqimi” të vërtetë. Përveç proteinave, një porcion kikirikësh përmban 19 vitamina dhe minerale, shumë prej të cilave luftojnë sëmundjet e zemrës (si vitamina E, acidi folik, niacina, magnezi, vitamina B6, zink, bakër dhe kalium), antioksidues, yndyra të pangopura dhe të pangopura. që ndihmojnë në uljen e kolesterolit “të keq” LDL dhe rritjen e kolesterolit “të mirë” HDL dhe fibrave të shëndetshme për zemrën.

Ato ndihmojnë në forcimin e shëndetit të zemrës

Studimet kanë treguar se ata që konsumojnë rregullisht kikirikë kanë një rrezik të reduktuar të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Një studim i vitit 2017 që ekzaminoi më shumë se 200,000 pjesëmarrës tregoi se konsumi i rregullt i kikirikëve ishte i lidhur me një rrezik të reduktuar prej 15 për qind të sëmundjeve të zemrës.

Kikirikët dhe gjalpi i kikirikut ndihmojnë në parandalimin e diabetit të tipit 2

Një studim i vitit 2016 nga Universiteti i Harvardit zbuloi se zëvendësimi i një porcioni të proteinave shtazore me një porcion të proteinave bimore, si kikirikët dhe gjalpin e kikirikut, uli ndjeshëm rrezikun e diabetit të tipit 2. Një tjetër studim i rëndësishëm i botuar në Journal of the American Medical Association më parë tregoi se ul rrezikun e diabetit të tipit 2 me 21 për qind tek gratë.

Shëndeti mendor

Kikirikët kanë nivele të larta të niacinës dhe janë një burim i mirë i vitaminës E, dy lëndë ushqyese që kanë qenë prej kohësh të njohura për të mbrojtur kundër sëmundjes së Alzheimerit dhe rënies njohëse gjatë viteve. Një studim zbuloi se në gati 4,000 njerëz mbi moshën 65 vjeç, niacina nga ushqimi ngadalësoi shkallën e rënies njohëse. Një studim tjetër vuri në dukje se marrja e vitaminës E mund të vonojë një rënie funksionale te pacientët me sëmundjen Alzheimer./