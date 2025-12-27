Kina lançon satelit të ri meteorologjik

Kina lëshoi sot një satelit të ri meteorologjik nga provinca jugperëndimore Sichuan, transmeton Anadolu.
Sateliti “Fengyun-4 03” u lëshua me një raketë “Long March-3B” në orën 12:07 të mëngjesit me kohën lokale dhe ka hyrë me sukses në orbitën e planifikuar, raportoi agjencia shtetërore Xinhua.
Fengyun-4 03 tani do t’i bashkohet konstelacionit meteorologjik Fengyun të Kinës, i cili përbëhet nga 20 satelitë.
Sipas CGTN-së, sateliti është projektuar kryesisht për të mbështetur parashikimet afatshkurtra të motit.
Ai është i pajisur me katër instrumente për vëzhgimin e Tokës dhe dy instrumente për vëzhgimin diellor.
Mundësitë e tij përfshijnë: përfundimin e një skanimi të plotë të Tokës brenda pesë minutave — nga 15 minuta më parë; zbulimin e ndryshimeve të temperaturës së atmosferës deri në një të pesëdhjetën e gradës Celsius nga mijëra kilometra larg; dhe arritjen e një rezolucioni hapësinor prej tetë kilometrash.
Sateliti gjithashtu mund të hartëzojë temperaturën dhe lagështinë në gjithë Kinën brenda një ore.
Akademia e Teknologjisë së Fluturimit Hapësinor të Shangait tha se rrjeti i përmirësuar do të përmirësojë ndjeshëm aftësitë e Kinës në parashikimin e motit, parandalimin e fatkeqësive meteorologjike, monitorimin e motit hapësinor dhe vëzhgimin e mjedisit ekologjik.