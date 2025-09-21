Kina ndalon kompanitë e saj të blejnë çipa nga Nvidia

Kina ka ndaluar gjigantët e saj të teknologjisë që të blejnë çipa nga Nvidia, duke synuar rritjen e prodhimit vendas.
Autoriteti i internetit, Cyberspace Administration of China (CAC), u ka kërkuar kompanive si ByteDance dhe Alibaba të ndalin testimin e çipit RTX Pro 6000D, i krijuar posaçërisht për tregun kinez.
Shefi ekzekutiv i Nvidia, Jensen Huang, u shpreh i “zhgënjyer” nga vendimi, por tha se kompania do të vazhdojë të mbështesë tregun kinez.
Sipas raportimeve, megjithëse disa kompani kishin planifikuar të porosisnin mijëra njësi, kërkesa për çipin ka qenë e kufizuar.
Pas lajmit, aksionet e Nvidia ranë me 2.6 për qind në Wall Street.
Vendimi vjen në mes të tensioneve të rritura tregtare mes SHBA-së dhe Kinës.