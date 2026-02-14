Kjo çjerrëse maskash: e urren Izraeli e Perëndimi, por që e do bota!

Mbi 100 personazhe të famshëm mbështesin raportuesen speciale të OKB-së për territoret palestineze
Më shumë se 100 figura kulturore, përfshirë fituesen e Çmimit Nobel për Letërsi Annie Ernault dhe aktoren amerikane Susan Sarandon, shprehën mbështetjen e tyre për Raportuesen Speciale të OKB-së për territoret palestineze Francesca Albanese, dorëheqja e së cilës u kërkua nga Franca dhe Gjermania pas deklaratave të saj të fundit mbi Izraelin, siç raportohet nga AFP.
“Ne i ofrojmë mbështetjen tonë të plotë Francesca Albanese-s, një mbrojtëse e të drejtës së popujve, përfshirë popullin palestinez, për të ekzistuar”, thanë këto figura, përfshirë muzikantët Peter Gabriel dhe Annie Lennox, aktorët Javier Bardem dhe Mark Ruffalo.
“Ka pafundësisht më shumë prej nesh, në të gjithë botën, që duan që dhuna të mos jetë më ligj”, thuhet në letrën e hapur të shkruar nga kolektivi “Artistët për Palestinën”. Letra gjithashtu denoncon mungesën e sanksioneve kundër Izraelit nga shteti francez.
Vetë Albanese i denoncoi akuzat si “të rreme” dhe “të manipuluara” të komenteve të saj.
Kontradiktat vazhduan të përshkallëzoheshin pas një letre të dërguar nga rreth 20 deputetë francezë në Ministrinë e Jashtme, duke kërkuar që Albanese të hiqet “çdo mandat nga OKB-ja, me efekt të menjëhershëm”, për shkak të deklaratave të saj.
Sipas tyre, ekspertja në fjalë, në një deklaratë publike, e përshkroi Izraelin si një “armik të përbashkët të njerëzimit”.
Të nesërmen, Jean-Noel Barrot kërkoi dorëheqjen e Albanese-s para parlamentit për “komentet e saj të ashpra dhe të dënueshme që synonin (…) Izraelin si popull dhe si komb, gjë që është absolutisht e papranueshme”. Këto komente “i shtohen një liste të gjatë deklaratash skandaloze që justifikuan 7 tetorin, masakrën më të keqe antisemite në histori që nga Holokausti, që i referoheshin lobit hebraik ose madje e krahasonin Izraelin me Rajhun e Tretë”, tha ai.
Të enjten, homologu i tij gjerman, Johann Vandeful, u pajtua me këtë qëndrim. Por mbështetësit e Albanese-s e denoncuan vendimin si të bazuar në “informacion të rremë”.
“Unë kurrë, kurrë nuk kam thënë se ‘Izraeli është armiku i përbashkët i njerëzimit’”, tha ajo për televizionin France 24 atë të mërkurë.
“Kam folur për krimet e Izraelit, aparteidin, gjenocidin dhe kam dënuar si një armik të përbashkët sistemin që pengon krimet e Izraelit të sillen para drejtësisë dhe të përfundojnë ato”, theksoi Albanese. /tesheshi