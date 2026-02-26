Ballina Jeta Shëndetësi Kjo rutinë e thjeshtë e larjes së dhëmbëve mund të ulë rrezikun...

Kjo rutinë e thjeshtë e larjes së dhëmbëve mund të ulë rrezikun e demencës

Larja e dhëmbëve mund të bëjë më shumë sesa të ndriçojë buzëqeshjen tuaj – mund t’ju ndihmojë gjithashtu të jetoni më gjatë.

Hulumtimet gjithnjë e më të shumta sugjerojnë që higjiena e mirë orale është e lidhur me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve serioze, duke përfshirë sëmundjen e Alzheimerit dhe artritin reumatoid .

Në konferencën vjetore të Shoqatës Amerikane për Avancimin e Shkencës (AAAS), e cila u zhvillua në Arizona javën e kaluar, një grup studiuesish shqyrtuan këto prova, duke e quajtur gojën një “portë hyrëse për shëndetin e përgjithshëm”.Euro News.

Gjatë eventit të titulluar “Goja si Portë Drejt Shëndetit të Përgjithshëm”, panelistët nga shkollat ​​mjekësore në të gjithë SHBA-në diskutuan se si goja shihej më parë si një entitet i veçantë nga pjesa tjetër e trupit.

“Megjithatë, studiuesit tani e dinë se zgavra orale dhe trupi janë thellësisht të ndërlidhura”, thuhet në përmbledhjen e prezantimit në faqen e internetit të AAAS.

Panelistët vunë në dukje se hulumtimet e kaluara sugjerojnë se zgavra orale mund të ndikojë në shëndetin e organeve të tjera, duke përfshirë nyjet, trurin dhe zorrët.

