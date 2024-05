Kolesteroli i lartë, 5 mite absurde që duhet t’i largoni njëherë e mirë nga mendja juaj

Kolesteroli është një yndyrë e dyanshme: e prodhuar nga mëlçia, nga njëra anë është e rëndësishme për trupin sepse është e pranishme në të gjitha qelizat, është e nevojshme për sintezën e disa hormoneve dhe thelbësore për prodhimin e vitaminës D. Nga ana tjetër, në sasi të tepërt, mund të jetë shumë e dëmshme, veçanërisht për shëndetin e zemrës. Për këtë arsye, mbajtja nën kontroll e vlerave të gjakut është një angazhim të cilit të gjithë duhet t’i kushtojmë vëmendje çdo ditë dhe që para së gjithash përfshin ndërgjegjësimin se çfarë është kolesteroli dhe cilat nivele konsiderohen të sakta, më të rrezikuara dhe sjelljet për ta mbajtur atë brenda normës.

Këtu janë 5 mite të rreme që duhen hequr për t’u mbrojtur në mënyrën e duhur nga rreziqet e hiperkolesterolemisë.

Kolesteroli: Varet vetëm nga dieta juaj

Kolesteroli i pranishëm në gjak është pjesërisht endogjen, d.m.th., i prodhuar nga trupi, dhe pjesërisht ekzogjen, d.m.th. i marrë nga jashtë nëpërmjet ushqimit: ndërsa i pari ndikon 70-80% në kolesterolin, ky i fundit kontribuon në një mënyrë mjaft modeste në përcaktimin e plazmës dhe vlerat e kolesterolit. Ekziston, për shembull, hiperkolesterolemia familjare, e cila është një formë e dislipidemisë trashëgimore e karakterizuar që nga lindja nga nivele shumë të larta të kolesterolit LDL – i ashtuquajturi “kolesterol i keq” i cili tenton të depozitohet në muret e arterieve – të cilat për këtë arsye nuk depozitohen.

Kjo, natyrisht, nuk do të thotë të mohosh rolin që luan një dietë e ekuilibruar në mbajtjen nën kontroll të vlerave të kolesterolit në gjak: sipas ISS (Istituto Superiore di Sanità), në fakt, një dietë e shëndetshme mund të nxisë uljen e niveleve të kjo yndyrë midis 5% dhe 10%. Është e rëndësishme, në veçanti, të kufizohet konsumi i yndyrave, të favorizohen yndyrnat e pangopura (të tilla si omega 3, të cilat për shembull gjenden në peshkun me vaj dhe arrat) dhe mono të pangopura dhe të reduktohet marrja e yndyrave të ngopura, të pranishme mbi të gjitha në mishrat e kuq, salçiçet dhe djathrat, veçanërisht nëse janë të pjekur.

Yndyrnat e pangopura dhe mono të pangopura, në fakt, kanë një veprim pozitiv, sepse ato tentojnë të ulin nivelet e kolesterolit LDL, ndërsa yndyrat e ngopura rrisin vlerat e kolesterolit LDL dhe ulin ato të HDL, pra lipoproteinat me densitet të lartë që largojnë kolesterolin e tepërt nga indet e ndryshme. dhe e transportojnë atë përsëri në mëlçi, e cila më pas e eliminon atë.

Përveç kujdesit për dietën tuaj, është gjithashtu e rëndësishme të korrigjoni zakonet e këqija që rrisin faktorët e rrezikut për hiperkolesterolemi, p.sh. mos pirja e duhanit, një jetë aktive, kontrolli i peshës, sepse pirja e duhanit, një mënyrë jetese e ulur, mbipesha dhe obeziteti mund të nxisin rritjen dhe grumbullimin ekolesterolit në arterie në formën e pllakave dhe kanë pasoja negative në shëndetin e zemrës.

Me pak fjalë, ushqimi sigurisht që ka një ndikim relativ dhe jo ekskluziv në nivelet e kolesterolit, por kontributi i tij është ende i rëndësishëm, kështu që vëmendja ndaj të ushqyerit në mënyrë të ekuilibruar dhe korrekte luan një rol vendimtar në parandalimin dhe luftimin e hiperkolesterolemisë.

Vezët shkaktojnë kolesterol të lartë

Ndër ushqimet kryesore në bankën e të akuzuarve për përgjegjësinë e tyre të pretenduar në rritjen e kolesterolit janë vezët. Çfarë është e vërtetë? Vezët janë në fakt shumë të pasura me kolesterol: 100 gramë japin 350 g, kështu që një vezë mesatare (50-60 gramë) përmban rreth 200 g. Prandaj, mesatarisht, vetëm një vezë mund të sigurojë rreth 80% të sasisë totale të kolesterolit që duhet të konsumohet çdo ditë në dietë: udhëzimet kryesore ushqyese, në fakt, rekomandojnë të mos kaloni 300 g kolesterol në ditë. Për këtë arsye, vezët janë demonizuar prej kohësh, veçanërisht për shkak të frikës se, duke qenë shumë të pasura me kolesterol, mund të çojnë në një rritje të rrezikut kardiovaskular nëse hahen me tepricë.

Siç raportohet nga IEO (Instituti Evropian i Onkologjisë), literatura shkencore megjithatë ka treguar se konsumimi deri në një vezë në ditë, tek njerëzit e shëndetshëm, nuk rrit probabilitetin për të vuajtur nga sëmundjet e zemrës, ndërsa tek ata që tashmë vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti rekomandohet një kujdes shtesë. Në përgjithësi, megjithatë, një dietë e ekuilibruar mund të përfshijë lehtësisht konsumimin e vezëve – deri në maksimum 4 në javë – pa shqetësime për efektet që këto ushqime mund të kenë në nivelet e kolesterolit në gjak.

Kolesteroli i lartë është problem vetëm për të moshuarit

Është gabim të mendosh se kolesteroli i lartë paraqet një rrezik potencial vetëm në pleqëri. Ateroskleroza, në fakt, është një gjendje e karakterizuar nga një ndryshim i mureve të arterieve që mund të pengojë rrjedhën e duhur të gjakut dhe të çojë në probleme kardiovaskulare si sulmi në zemër dhe goditje në tru, megjithëse shpesh shoqërohet me plakjen, ajo mund të shfaqet edhe në një moshë të re. Si pasojë e kolesterolit të tepërt në gjak dhe faktorëve të tjerë të rrezikut, si duhanpirja, hipertensioni dhe diabeti. Është një problem progresiv, prandaj depozitat e kolesterolit që fillojnë të grumbullohen që në rini, edhe kur nuk shkaktojnë simptoma apo çrregullime, mund të hedhin bazat e patologjive të rënda në moshë madhore . Për këtë arsye, mbajtja nën kontroll e nivelit të kolesterolit në gjak nuk duhet të konsiderohet objektiv vetëm për personat që janë tashmë në “moshë” apo të moshuarit, por për të gjithë.

Gratë nga natyra janë të mbrojtura

Gjatë moshës së lindjes së fëmijës, estrogjenet ose hormonet seksuale femërore, kontribuojnë në ruajtjen e niveleve normale të kolesterolit në gjak, kështu që gratë kanë një mburojë natyrale që ndihmon në mbrojtjen e tyre nga hiperkolesterolemia dhe pasojat e saj, veçanërisht në zemër. Ardhja e menopauzës, megjithatë, shënon një përmbysje të trendit, sepse rënia e estrogjenit e bën këtë veprim mbrojtës të zhduket, prandaj, ndërsa deri në atë moment gratë kishin një rrezik më të ulët kardiovaskular sesa burrat, ato bëhen më pas njësoj të cenueshme. Për këtë arsye, pas menopauzës rekomandohet edhe më shumë vëmendje ndaj vlerave të ushqyerjes dhe kolesterolit, si dhe kontrolleve të rregullta kardiologjike.

Kolesteroli: Vlerat e sakta janë të njëjta për të gjithë

Nuk ka vlera të kolesterolit që mund të konsiderohen universalisht adekuate. Sigurisht, ka disa indikacione të përgjithshme për nivelet e “dëshirueshme” për shëndetin e mirë të zemrës dhe të gjithë organizmit, të cilat siç na kujton Istituto Superiore di Sanità (ISS) janë si më poshtë:

Kolesteroli total: jo më shumë se 200 mg/dl;

Kolesteroli LDL: jo më shumë se 100 mg/dl;

Kolesteroli HDL: i barabartë ose më i madh se 50 mg/dl.

Megjithatë, vlerat optimale të kolesterolit mund të ndryshojnë në varësi të rrezikut kardiovaskular dhe cerebrovaskular të personit: sa më i lartë të jetë rreziku, aq më i rëndësishëm do të jetë mbajtja e niveleve të kolesterolit të ulëta, veçanërisht kolesterolit LDL. Ky mund të jetë rasti i atyre që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, ata që kanë pësuar infarkt ose goditje në tru, ata që janë me hipertension ose kanë diabet: në këto situata, përkushtimi për të mbajtur nën kontroll nivelet e kolesterolit do të duhet të jetë edhe më i fortë. Këshillohet që të konsultoheni me mjekun, i cili, duke njohur pasqyrën klinike të pacientit, do të jetë në gjendje të vlerësojë mjaftueshmërinë e vlerave të kolesterolit dhe çdo masë për uljen e tyre, nëse është e nevojshme.