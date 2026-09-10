Komisioni i BE-së planifikon zgjerim të kompetencave të Frontex-it

Komisioni Evropian thuhet se po përgatit një rishikim të gjerë të rregullave që rregullojnë Frontex-in, i cili mund të zgjerojë ndjeshëm kompetencat e agjencisë së BE-së për menaxhimin e kufijve, në një kohë kur blloku po ashpërson politikat e tij të migracionit, transmeton Anadolu.
Euractiv raportoi të mërkurën se Komisioni pritet të propozojë rishikimin në tetor, ndërsa planet ka të ngjarë t’i japin Frontex-it një mandat më të fuqishëm për bashkëpunim me vendet jashtë BE-së, një rol më të madh në operacionet e kthimit, si dhe kompetenca të zgjeruara për të luftuar krimin ndërkufitar dhe kërcënimet hibride.
Propozimi pritet të përfshijë gjithashtu plane për trefishimin e trupës së përhershme të agjencisë, duke e çuar atë në 30.000 oficerë.
Sipas zyrtarëve të BE-së të cituar nga Euractiv, elementet e rishikimit pritet të paraqiten nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë fjalimit të saj për Gjendjen e Bashkimit Evropian të mërkurën e ardhshme.
Ndryshimet mund t’i mundësojnë gjithashtu Frontex-it të kryejë kthime nga një territor jashtë Evropës drejt vendeve të tjera jashtë BE-së, një rol që nuk parashikohet në kuadrin aktual ligjor të agjencisë dhe që do të kërkonte një bazë të re ligjore.
Agjencia mund të fitojë gjithashtu më shumë fleksibilitet për t’u vendosur në vendet jashtë BE-së pa qenë e nevojshme një marrëveshje e plotë për statusin.
Rishikimi vjen pas një rritjeje të madhe të migracionit në Ceuta, enklavën spanjolle në bregdetin verior të Marokut, ku dhjetëra mijëra migrantë kaluan në territor në korrik, duke ringjallur debatin mbi menaxhimin e kufijve të jashtëm të BE-së.