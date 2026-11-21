Kompania turke e mbrojtjes Dasal ka dorëzuar një tjetër dron vëzhgimi “Sumru”, me krahë fiks dhe aftësi për ngritje dhe ulje vertikale (VTOL), në një zonë të re operacionale, transmeton Anadolu.
Dasal, një filial i Altinay Defense Group, e ka projektuar dronin për zbulim, monitorim të zonave të gjera dhe sigurimin e informacionit në kohë reale mbi situatën për forcat e sigurisë.
“Sumru” kombinon qëndrueshmërinë në fluturim të një avioni me krahë fiks me fleksibilitetin e ngritjes dhe uljes vertikale. Ai ka peshë maksimale ngritjeje prej rreth 15 kilogramësh, mund të qëndrojë në ajër deri në dy orë e gjysmë dhe të operojë në lartësi nga niveli i detit deri në 3.000 metra.
Droni mund të përgatitet për përdorim brenda shtatë minutash. Dizajni i tij, që nuk kërkon pistë, mundëson ngritjen nga hapësira të kufizuara dhe uljen në pikën nga ku është nisur.
Sistemi i kamerave elektro-optike dhe infra të kuqe (EO/IR), i stabilizuar në tri akse, kombinon një sensor elektro-optik me zmadhim optik 40-fish dhe një kamerë termike me rezolucion 640 me 512 pikselë, duke mundësuar imazhe gjatë ditës dhe natës.
Sistemi i kamerave u mundëson operatorëve të vëzhgojnë objekte në distancë, të identifikojnë burime të nxehtësisë dhe të zbulojnë objektiva në lëvizje, ndërsa pamjet transmetohen në kohë reale te njësitë e komandës dhe kontrollit.
Sipas Dasal, “Sumru” mund të operojë në një rreze prej 10 kilometrash përmes lidhjeve radio. Lidhja celulare LTE/4G mund ta zgjerojë këtë rreze deri në 50 kilometra, duke mundësuar komunikimin përtej vijës së drejtpërdrejtë të shikimit dhe transmetimin e drejtpërdrejtë të videos.
Droni mbështet fluturimin përgjatë itinerareve të paracaktuara dhe patrullimin autonom, si dhe mënyrat autonome dhe gjysmautonome të fluturimit. Në rast të humbjes së lidhjes së të dhënave, ai kthehet automatikisht në bazë.
Drejtori i përgjithshëm i Dasal, Kutay Cagil Buyukozturk, përshëndeti vendosjen e dronit në zona të reja misioni, duke thënë se dorëzimet e vazhdueshme dhe vlerësimet nga terreni dëshmojnë efektivitetin dhe besueshmërinë e sistemeve të zhvilluara nga kompania në vend.
Ai shtoi se Dasal do të vazhdojë të zhvillojë sisteme të avancuara pa pilot për t’u ofruar forcave të sigurisë më shumë fleksibilitet operacional dhe për të zgjeruar kapacitetet e tyre.