Konfiguruesi i çelësave të Porsche është i ‘çrregullt’

Të kalosh pasditen duke luajtur me një konfigurues makine është një mënyrë e shkëlqyer për të kaluar kohën në një javë të shkurtër festash, veçanërisht kur një prodhues makinash ju ofron qindra mijëra mundësi për të zgjedhur.
Konfiguruesi i Porsche është zakonisht mjaft gjithëpërfshirës, gjë që është e vërtetë për Cayenne EV të reja. Por ka një detaj interesant të fshehur brenda tij: Një konfigurues çelësash.
Porsche u ka ofruar klientëve çelësa të personalizuar në të kaluarën, dhe duhet pranuar se ju mund ta personalizoni çelësin tuaj për modele të tjera, si Macan EV.
Nën seksionin “Brendësia”, ku thuhet “Çelësa, Tapete Dyshemeje dhe Portofolet e Manualit të Pronarit”, Porsche ju ofron tre opsione të ndryshme të personalizueshme të çelësave për të zgjedhur.
I pari është një çelës standard i lyer me një qese lëkure. Klikimi i skedës “Personalizo” ju ofron 12 opsione të ndryshme ngjyrash – mjaft të zbutura – për vetë çelësin, zgjedhjen tuaj të lëkurës ose Race-Tex për kutinë dhe disa ngjyra qepjeje për kordonin. Kaq është. Ky opsion ju kushton 510 dollarë shtesë.
Për të njëjtin çmim, çelësi i personalizuar i automjetit ju jep disa ngjyra të tjera për të zgjedhur – por prapëseprapë nuk është asgjë tepër mbresëlënëse. Vetëm kur zgjidhni opsionin e çelësit të automjetit të personalizuar për 770 dollarë, kupa juaj mbushet me ngjyra, tekstura dhe mundësi.
Mund të zgjidhni nga tre materiale për mbulesën e sipërme: Lëkurë, Race-Tex ose bojë. Nëse zgjidhni bojë, Porsche ka një gamë prej 16 ngjyrash për të zgjedhur, duke përfshirë disa opsione të çuditshme si Ruby Star Neo ose Python Green.
Mbështjellësi i poshtëm ka të njëjtin material dhe të gjitha opsionet e njëjta të bojës – plus disa të tjera. Në këtë rast, zgjedhja e lëkurës në pjesën e poshtme të mbulesës hap ngjyrën Blu Akuamarine, ngjyrën që shihni këtu. Për aq sa mund të kuptohet, nuk ka kufizime kombinimi, gjë që është mirë.
Pasi të zgjidhni ngjyrat për mbulesën e jashtme, mund të kaloni te vetë mbulesa e çelësit. Edhe këtu, Porsche ju lejon të personalizoni mbulesat e sipërme dhe të poshtme me lëkurë, Race-Tex ose bojë, me deri në 16 opsione.
Kutia e çelësit ka 12 opsione ngjyrash për pjesën e sipërme dhe 14 nuanca të tjera për vijën e hollë. Ngjyra Limestone Beige dhe Ruby Star Neo janë një kombinim i shkëlqyer. Për kordonin, mund të zgjidhni midis tekstit Porsche ose Cayenne, me pesë nuanca delikate. Për këtë ushtrim, do të zgjidhni të Kuqen.
Vetë kordoni ka edhe 12 opsione të tjera ngjyrash, ndërsa qepja e theksuar është e pasur me 19 opsione të ndryshme ngjyrash. Por nëse doni vërtet të çmendeni, mundeni—duke supozuar se keni 770 dollarë shtesë për të paguar përveç çmimit fillestar prej 111,350 dollarësh të Cayenne EV të re.