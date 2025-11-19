Konjufca prezanton kabinetin qeveritar, Kurti ministër i Jashtëm

Mandatari për kryeministër, Glauk Konjufca ka prezantuar në Kuvend kabinetin qeveritar.

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti do të jetë zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Jashtëm në Qeverinë Konjufca nëse votohet në Kuvend.

Emrat dhe ministritë:

Zv. kryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme – Albin Kurti

Zv. kryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla

Zv. kryeministër i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim ekonomik – Fikrim Damka

Ministër i Financave dhe Ekonomisë – Hekuran Murati

Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale – Andin Hoti

Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci

Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla

Ministër i Administratës Publik dhe Digjitalizimit – Lulzon Jagxhiu

Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia

Ministër i Arsimit – Avni Zogiani

Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Fatmir Spahiu

Ministër i Sportit dhe Rinisë – Blerim Gashani

Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal – Rasim Demiri

Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli

Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Armend Muja

Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit – Besnik Bislimi

Ministre e Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane – Mimoza Kusari-Lila

Ministre e Energjisë dhe Minierave – Artane Rizvanolli

Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq

Ministër për Zhvillim Rajonal – Sejnur Vejshall

