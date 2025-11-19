Konjufca prezanton kabinetin qeveritar, Kurti ministër i Jashtëm

Mandatari për kryeministër, Glauk Konjufca ka prezantuar në Kuvend kabinetin qeveritar.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti do të jetë zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Jashtëm në Qeverinë Konjufca nëse votohet në Kuvend.
Emrat dhe ministritë:
Zv. kryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme – Albin Kurti
Zv. kryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla
Zv. kryeministër i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim ekonomik – Fikrim Damka
Ministër i Financave dhe Ekonomisë – Hekuran Murati
Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale – Andin Hoti
Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci
Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla
Ministër i Administratës Publik dhe Digjitalizimit – Lulzon Jagxhiu
Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia
Ministër i Arsimit – Avni Zogiani
Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Fatmir Spahiu
Ministër i Sportit dhe Rinisë – Blerim Gashani
Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal – Rasim Demiri
Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Armend Muja
Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit – Besnik Bislimi
Ministre e Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane – Mimoza Kusari-Lila
Ministre e Energjisë dhe Minierave – Artane Rizvanolli
Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq
Ministër për Zhvillim Rajonal – Sejnur Vejshall