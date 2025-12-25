Koreja e Veriut shfaq përparim në ndërtimin e nëndetëses me energji bërthamore

Koreja e Veriut ka sinjalizuar përparim të dukshëm në ndërtimin e një nëndetëseje me energji bërthamore, pasi mediat shtetërore publikuan imazhe që tregojnë një trup anijeje pothuajse të përfunduar. Udhëheqësi Kim Jong-un, gjatë një vizite në kantierin detar, kritikoi ashpër Korenë e Jugut për përpjekjet e saj për të zhvilluar teknologji të ngjashme.
Sipas agjencisë shtetërore KCNA, Kim inspektoi punimet në një nëndetëse me zhvendosje rreth 8.700 tonë, e cila konsiderohet pjesë kyçe e modernizimit dhe armatimit bërthamor të marinës së vendit. Pheniani ka deklaruar se nëndetësja do të pajiset me armë bërthamore, duke e quajtur atë “nëndetëse strategjike me raketa të drejtuara”.
Kim e cilësoi projektin e Koresë së Jugut për një nëndetëse bërthamore, të mbështetur nga presidenti amerikan Donald Trump, si një “akt ofensiv” që shkel sigurinë dhe sovranitetin detar të Koresë së Veriut. Ai tha se këto plane justifikojnë më tej forcimin e kapaciteteve detare bërthamore të Phenianit.
Sipas tij, përfundimi i nëndetëses do të përbëjë një hap “epokal” në rritjen e fuqisë parandaluese bërthamore të vendit përballë kërcënimeve të armikut. Kjo është hera e parë që publikohen imazhe më të plota të anijes që nga muaji mars, kur u shfaqën vetëm pjesë të poshtme të trupit.
Ndërkohë, KCNA raportoi gjithashtu se Kim mbikëqyri testimin e një rakete të re kundërajrore me rreze të gjatë veprimi, e lëshuar drejt detit lindor të vendit. /mesazhi