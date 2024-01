Kosova humb miliona euro nga përdorimi i dinarit serb

Përdorimi i dinarit serb nëpër komuna të ndryshme të Republikës së Kosovës, po i shkakton dëme milionëshe buxhetit të vendit, pasi shitjet që bëhen përmes kësaj valute nuk deklarohen në Administratën Tatimore të Kosovës.

Përveç kësaj, përdorimi dinarit konsiderohet antiligjore dhe antikushtetuese.

Në nenin 11 të Kushtetutës së Kosovës, thuhet se në Republikën e Kosovës si mjet i vlefshëm pagese përdoret një valutë e vetme, ndërsa me Ligjin për Bankën Qendrore të Kosovës(BQK) po ashtu thuhet se sipas kërkesës, Banka Qendrore do të këmbejë kartëmonedhat dhe monedhat e euros.

Janë mbi 50 mijë qytetarë serbë të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe pensionistët, të cilët paguhen nga shteti i Serbisë në dinarë, ndërsa punojnë në institucione paralele të shëndetësisë, arsimit dhe kulturës që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë.

Sllavica Jankoviq, pensioniste nga veriu i Mitrovicës, thotë për KosovaPress, se në atë pjesë përdoren dinari dhe euro si valuta për blerje nëpër dyqane.

Ajo pranon se pensionin e merr përmes postës në dinarë.

“Kush qysh gjendet, këtu përdoren njëra dhe tjetra (dinari dhe euro). Pensionin e marrim në dinarë”, tha ajo.

Edhe Momir Millojeviq, një qytetar tjetër nga veriu i Mitrovicës, ka bërë të ditur se pensionin e merr përmes postës në dinarë.

“Në dinarë, pensionin e marrë në postë”,tha ai.

Analisti serb, Branisllav Kërstiq, theksoi se në Kosovë janë rreth 60 mijë qytetarë serbë të cilët marrin paga në dinarë nga buxheti i Serbisë.

Ai konsideron se me formimin e asociacionit, kjo çështje do të zgjidhet, sepse institucionet paralele do të funksionojnë në kuadër të një buxheti të përbashkët, dhe pagat nga Beogradi për serbët e Kosovës, do të ekzekutohen në euro.

“Jo vetëm në katër komunat veriore, dinari përdoret edhe në gjashtë komunat, ku serbët janë shumicë, që do të thotë pagat nga buxheti i shtetit të Serbisë. Kemi shëndetësinë, institucionet e edukimit, kulturore…Ne në Kosovë, kemi rreth 60 mijë njerëz që marrin pagën nga buxheti i shtetit të Serbisë… Me formimin e asociacionit, do të kemi një situatë tjetër. Asociacioni-vetëmenaxhimi do ta zgjidhë cështjen e institucioneve paralele brenda një buxheti të përbashkët, ku pagesat në euro nga Beogradi, do të vijnë në Prishtinë, të cilat pastaj do të ndahen tek qytetarët”, ka thënë Kërstiq.

Ndërkaq, ekonomisti Berat Jashari, vlerëson si shumë të dëmshëm në aspektin ekonomik përdorimin e dinarit në Kosovë.

Kjo dukuri, shtoi ai, po i shkakton humbje miliona euro vendit.

“Përdorimi i dinarit në Republikën e Kosovës, është një e keqe shumë e madhe që po i ndodhë tregjeve, bankave, si dhe BQK-së … Humbjet nga përdorimi i tij janë me miliona euro”, tha ai.