Kosova sonte nis rrugëtimin për Kampionatin Botëror kundër Zvicrës

Kosova do të nis sonte rrugëtimin për kualifikimet e botorit për vitin 2026.
Ndeshja e parë do të jetë ajo kundër Zvicrës.
Ndeshja Zvicër – Kosovës do të luhet nga ora 20:45.
Para ndeshjes, selektori i Kosovës Franco Foda, ka premtuar lojë të hapur në ndeshjen ndaj Zvicrës në Basel.
Ai uron që lojtarët e Kosovës të kenë përkrahje masive nga tribunat.
Ndërsa, sulmuesi Vedat Muriqi shprehu besimin se Kosova do të dalë fituese kundër Zvicrës së udhëhequr nga Granit Xhaka.
Përzgjedhësi i Zvicrës, Murat Yakin, në konferencën për shtyp para ndeshjes me Kosovën të premten ka folur për rivalitetin që sjell kjo ndeshje dhe mundësinë e një ndeshjeje vëllazërore.
“Në miqësore kishte zëra për ndeshje vëllazërore. Kjo nuk është çështje më,”, ka thënë Yakin.