Kostot e çmendura të një lufte disajavore

Miliardat që fluturojnë me raketat në ajër
Ministria e Financave njoftoi se lufta e Izraelit me Iranin deri më tani ka gjeneruar kosto buxhetore prej 35 miliardë shekelësh, ose rreth 11.5 miliardë dollarë, dhe se shuma është përfshirë tashmë në buxhetin e vitit 2026.
Sipas një vlerësimi paraprak, kostot buxhetore të Izraelit për luftën me Iranin arrijnë në total 35 miliardë shekelësh, nga të cilat 22 miliardë janë të drejtuara për mbrojtje.
Zyrtarët thonë se kjo shumë është përfshirë tashmë në buxhetin e vitit 2026, që do të thotë se shpenzimet e luftës janë planifikuar zyrtarisht në financat publike të ardhshme.
Kostot e vlerësuara përkojnë kryesisht me vlerësimet amerikane të shpenzimeve të veta gjatë konfliktit. Në të njëjtën kohë, Irani ka vlerësuar humbjet e tij të luftës në 145 miliardë dollarë, sipas vlerësimeve të disponueshme bazuar në burime të hapura.
Siç thuhet në shënimet shpjeguese, shifra amerikane nuk përfshin të gjithë koston e luftës, por iu paraqit ligjvënësve të cilët kërkuan informacion më të detajuar mbi kostot e konfliktit.
Kjo nxjerr në pah më tej ndryshimin midis shpenzimeve të drejtpërdrejta buxhetore dhe barrës totale financiare që mbart lufta për të gjitha palët e përfshira.