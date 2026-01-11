Krahët robotikë në gatishmëri

Teradyne Robotics po prezanton një demonstrim magjepsës të krahëve robotikë të artikuluar dhe plotësisht të pavarur, që kryejnë detyra komplekse, si zgjidhja e Kubit të Rubikut ose lëvizja e gishtave ndërsa krahu lëkundet para-mbrapa. Është hera e parë që shoh diçka të tillë nga afër dhe, të jem i sinqertë, po më lë pa fjalë.
Sigurisht, ai fuqizohet nga një PC — por jo nga një lloj që unë ose ju do ta blinit. Kur përmenda që punoj për PCWorld, përfaqësuesi mori me entuziazëm stacionin e punës që fuqizon këto instalime: një pajisje e vetme Nvidia Jetson Orin 64GB, e cila trajton në kohë reale përpunimin e imazhit nga një kamerë e çiftuar për të kontrolluar krahët në kohë reale. Kur lëviza dorën pranë krahëve, ata u larguan me turp!