Ballina Kuriozitete Krijohet harta e grupit të galaktikave

Krijohet harta e grupit të galaktikave

Shtrihet për 13 mln vite dritë harta rekord e realizuar për grupimin e galaktikave “Abell 2255”.

Gjenden rreth 1 mld vite dritë larg Tokës dhe rezultati është fryt i punës së radioteleskopit “Lofar” të pozicionuar në Vendet e Ulëta.

Vrojtimet kanë zgjatur mbi 330 orë dhe projekti është përmbyllur pas 3 vitesh punë intensive dhe përpunimin e të dhënave me volum prej 200 terabyte, të procesuar falë sistemeve të avancuara të përllogaritjes.

Është hera e parë që krijohet struktura e plotë e fushës magnetike nga bërthama deri në zonat më të jashtme e periferike të këtij grupi galaktikash.

Të dhënat kanë treguar gjithashtu një përputhje të plotë të teorive.

Fushat magnetike nuk janë të orientuar në mënyrë të rastësishme por modelohen nga lëvizjet e gazrave gjatë afrimit të grumbullit të galaktikave.

Ky grupim përbëhet prej rreth 300-500 galaktikash dhe gjendet në yjësinë e Dragoit, një ndër 48 yjësite e zbuluara dhe listuara nga astronomi i lashtë greko-romak Ptolemeu rreth viteve 200 të erës sonë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram