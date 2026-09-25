Krimi serb që po trondit Spanjën

Zbulimi nga Policia iberike e një vendtorturimi pengjesh
Shoqëria spanjolle është nën shok nga zbulimi i një zullumi serb në tokën e saj.
Bëhet fjalë për një të ashtuquajtur “shtëpia e fantazmave” që u zbulua disa ditë më parë në vendpushimin e famshëm të Esteponës në Costa del Sol, ku sipas mediave spanjolle, kishte një “dhomë torturash” që i tronditi hetuesit.
Muret dhe dyshemetë, thonë ata, ishin të mbuluara me plastikë, me shumë mundësi për të parandaluar që gjaku i viktimave të spërkatej nëpër dhomë. Në mes të dhomës, siç mund të shihet në pamjet dhe fotot, ishte vendosur një karrige mbi të cilën burrat e rrëmbyer u lidhën dhe u torturuan. Vila është e rrethuar nga mure të larta dhe një portë, dhe besohet se ishte marrë me qira.
Si kujtesë, policia spanjolle arrestoi shtatë shtetas serbë me dyshimin për joshje, rrëmbim, torturë dhe përpjekje për të vrarë dy burra.
“Dhoma e torturave ishte e mbuluar me qese plastike në mënyrë që gjaku, të cilin hetuesit mund ta përdorin për të zbuluar ADN-në e viktimave, të mos mbetej në ambiente. Domethënë, nëse qeset plastike me gjak do të shkatërroheshin, policia që përfundimisht do të hynte në shtëpi nuk do të ishte në gjendje të zbulonte gjurmë me luminol”, shpjeguan burimet e medias spanjolle.
Policia u njoftua nga partnerja e njërit prej të rrëmbyerve, e cila telefonoi dhe tha se i dashuri i saj kishte shkuar në shtëpi dhe i kishte thënë të njoftonte autoritetet nëse nuk kthehej brenda 20 minutash. Megjithatë, meqenëse nuk kishte asnjë shenjë të tij për 40 minuta, ajo telefonoi inspektorët të cilët shkuan menjëherë në vilën në vendpushimin e famshëm.
Kur ata i ranë ziles dhe askush nuk u përgjigj, kërcyen mbi mur dhe një burrë vrapoi nga shtëpia, i cili me shumë mundësi arriti t’u shpëtonte rrëmbyesve. Ai bërtiti: “Na kanë rrëmbyer, ata duan të na vrasin”.
“Policia menjëherë thirri përforcime dhe hyri me forcë në shtëpi, ku gjeti një burrë tjetër të zhveshur dhe të përgjakur, i cili ishte i lidhur në një karrige. Brenda, ata gjetën shirit ngjitës, litarë lidhës, pinca torture, si dhe armë dhe pistoleta”, thonë ata.
Siç zbulojnë mediat spanjolle, ekspertët mjeko-ligjorë kanë marrë gjurmë nga shtëpia, sepse dyshohet se atje janë torturuar më shumë njerëz. Ata po kërkojnë gjithashtu anëtarë të klanit kriminal, sepse besohet se shtatë shtetasit serb të arrestuar kishin bashkëpunëtorë të tjerë në Spanjë.
Rezultatet fillestare të hetimit tregojnë se burrat u rrëmbyen dhe u torturuan për shkak të një marrëveshjeje droge, përkatësisht kontrabandës së kokainës.
“Dy burrat që u liruan nga policia kanë gjithashtu një dosje policore, si dhe disa nga të arrestuarit. Mundësia që viktimat dhe rrëmbyesit të kenë qenë të përfshirë në një marrëveshje të përbashkët droge që shkoi keq nuk mund të përjashtohet”, thanë ata.
Arma e sekuestruar nga shtëpia është dërguar për analizë mjeko-ligjore për të përcaktuar nëse është përdorur në një vrasje.
Media spanjolle raportoi gjithashtu se oficerët e Policisë Kombëtare u habitën nga skena në shtëpi, e cila u kujtoi atyre më shumë një skenë nga filmi “Five-Piece Tales” sesa një shtëpi bregdetare në një destinacion luksoz turistik.
“Duke pasur parasysh se dhoma ishte e veshur plotësisht me plastikë dhe se viktimat ishin të zhveshura dhe të përgjakura, gjithçka tregon se qëllimi i rrëmbyesve ishte t’i torturonin ata deri në vdekje. Ata me shumë mundësi planifikuan të digjnin dhe të mblidhnin plastikën pasi të hiqnin qafe trupat, në mënyrë që hetuesit të mos zbulonin kurrë gjurmë biologjike të rrëmbyesve ose viktimave”, përfundojnë ata. /tesheshi