Duhet t’i përfshini këto tre lloje frutash në dietën tuaj këtë vjeshtë

Rënia e temperaturave sjell sezonin e pikut të mollëve, dardhave dhe manave.
Përveç shijes së tyre të pasur, ato karakterizohen nga një përqendrim i lartë i fibrave dhe antioksidantëve që zvogëlojnë inflamacionin, ushqejnë bakteret e mira dhe përmirësojnë natyrshëm tretjen.
Vjeshta sjell kulmin e sezonit për dashamirësit e frutave.
Foto ilustruese
Nga mollët dhe dardhat te mollët japoneze, rënia e temperaturave shënon kohën ideale për të shijuar frutat në kulmin e pjekurisë së tyre – qoftë nëse i përdorni për të përgatitur ëmbëlsira të ngrohta apo si një meze të shpejtë dhe të shëndetshme.
Përveçse janë më të shijshmet gjatë kësaj periudhe, frutat e vjeshtës ofrojnë edhe përfitime të konsiderueshme për shëndetin e tretjes.
Falë përmbajtjes së tyre të lartë të fibrave dietike, antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese që nxisin tretjen, këto janë ushqime që duhet të jenë patjetër në menynë tuaj këtë sezon.
Mollë
Mollët janë një simbol i dallueshëm i vjeshtës.
Me një larmi të gjerë varietetesh që piqen nga mesi i shtatorit deri në mesin e tetorit – nga të kuqe të ëmbla deri te jeshile të tharta – opsionet e konsumit janë të larmishme.
Ato përshtaten në mënyrë të përkryer në ëmbëlsira aromatike, sandviç ose si një meze e thjeshtë.
Përveç larmisë së tyre kulinare, mollët janë jashtëzakonisht të dobishme për mikroflorën e zorrëve.
Dardha
Edhe pse shpesh të lëna në hije nga mollët, dardhat ofrojnë potencial të barabartë ushqyes dhe gastronomik.
Ky frut është një përbërës i zakonshëm në ëmbëlsirat dhe byrekët e vjeshtës, dhe kur piqet plotësisht është i butë dhe lëngshëm për konsum të drejtpërdrejtë.
Një dardhë mesatare përmban rreth 6 gramë fibra, duke e bërë atë një zgjedhje efikase për arritjen e marrjes së rekomanduar ditore të fibrave.
Manaferrat
Manaferrat janë një shtesë praktike për ‘smoothie’-t, kosin ose ëmbëlsirat e vjeshtës.
Manaferrat dhe mjedrat arrijnë kulmin e tyre sezonal në vjeshtë, duke siguruar plot 8 gramë fibra për filxhan.
“Edhe farat në këtë frut përmbajnë fibra të patretshme që mbështesin lëvizshmërinë e zorrëve.
Përveç kësaj, përqendrimi i lartë i polifenoleve në manaferra është provuar se ndihmon në uljen e proceseve inflamatore në sistemin tretës”, thekson Enright.