Kroosi vendos për të ardhmen

Mesfushori i Real Madridit dhe Gjermanisë, Toni Kroos, është afër vazhdimit të kontratës me skuadrën që drejtohet nga trjaneri Carlo Ancelotti.

Kroosi ishte afër që ta ndërpriste karrierën para 12-të muajsh, por ai ka vendosur të vazhdojë edhe më tutje në futbollin profesionist.

Me kontratën e re Kroosi do të ishte i lidhur me skuadrën madrilene deri në vitin 2025, ka shkruar të mërkurën eksperti i transferimeve në futbollin evropian, Fabrizio Romano.

Kroosi ka zhvilluar 20 paraqitje si titullar nën drejtimin e Ancelottit në edicionin aktual, ndërsa ka 38 paraqitje në të gjitha garat.

34-vjeçari e ka një gol të shënuar e shtatë asistime.