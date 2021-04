Krostatë e butë me reçel, ëmbëlsira e gjithë familjes

Përbërësit për tavë me diametër 28 cm

180 g miell

120 g niseshte patatesh ose misri

120 g sheqer

140 g gjalpë shumë i butë në temperaturë ambienti

3 të verdha veze ne temperaturë ambienti

1 bustine vanilie

Nje maje luge krië

Reçel sipas dëshires

Përgatitja:

Në një tas perziejme me dorë per 1 -2 minuta të gjithe përbëresit sa te krijojme brumë.

E mbështjellim me plastmas kuzhine dhe e lëmë ne frigorifer për 1 ore ( unë e lashe gjithë natën.)

Pas kësaj kohe, marrim brumin nga frigoriferi dhe e punojme pak me dorë qe te zbutet. Hapim me petes e pak miell pak me shume se gjysma e brumit dhe e shtojmë në tave të lyer me gjalpë e miell. Ky brume copëtohet kur ta shtroni ne tavë por pa problem, e rregulloni me dorë. Shpojme bazën me pirun, shtrojme reçelin dhe me brumin që na mbeti pasi ta hapim me petes e miell krijojmë rrypat që vendosim siper.

E pjekim ne furre te ngrohur më parë në 170 gradë per 35 minuta afërsisht.