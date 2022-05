Krostatë me mjaltë dhe fruta të freskëta

Përbërësit për tavë me diametër 25 cm: 250 g miell tipi 00, 125 g gjalpë i ftohtë nga frigoriferi, i prerë në kubikë, 80 g mjaltë, 2 të verdha vezësh, një majë thike kripë, 1 e bardhë veze për të lyer brumin para se të piqet.

Për mbushjen: 300 g kos, mundësisht i trashë, 300 ml panna për ëmbëlsira, 2 lugë mjaltë, pak pika lëng limoni(1 lugë të vogël afërsisht), 10 g xhelatinë (5 fleta nga 2 g secila, e gjeni me emrin “colla di pesce”), ½ kavanoz reçel dhe fruta të freskëta sipas dëshirës.

Përgatitja e bazës: Në një tas hedhim miellin dhe e përziejmë me gjalpin derisa të bëjmë thërrime. Hapim një gropë në mes dhe shtojmë mjaltin, e përziejmë me pirun dhe më pas shtojmë të verdhat e vezëve dhe kripën. E punojmë shumë pak me dorë, sa të mblidhen thërrimet dhe pasi ta mbështjellim me plastmasë kuzhine e lëmë të pushojë në frigorifer për 30 minuta. Pas kësaj kohe hapim me petës një petë jo shumë të hollë, duke i dhënë formën e tavës, por që të vishen edhe anësoret e saj. E lyejmë me të bardhë veze të përzier më parë me pirun, e shpojmë bazën dhe e pjekim për 30 minuta në furrën e ngrohur më parë në temperaturën 180° C.

Mbushja: Vëmë fletët e xhelatinës në tas, i mbulojmë me ujë të ftohtë dhe i lëmë të hidratohen për 10 minuta. Në një tas përziejmë kosin, pikat e limonit dhe mjaltin. Në një tigan të vogël, ngrohim 3 lugë panna dhe shtojmë menjëherë fletët e xhelatinës që kemi shtrydhur më parë me dorë nga uji i tepërt. E lëmë masën të vaket dhe më pas e shtojmë te kosi që kemi përzier me panën që na mbeti. Kur baza të jetë ftohur, shtrojmë sipër një shtresë reçel, kremin me kos dhe e lëmë në frigorifer të ngrijë për të paktën 3 orë.