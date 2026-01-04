Kryediplomati turk do të vizitojë Portugalinë

Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, nesër do të udhëtojë për një vizitë zyrtare në Portugali, raporton Anadolu.
Sipas burimeve nga Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë, Fidan do të zhvillojë një takim kokë më kokë dhe mes delegacionesh me homologun e tij portugez, Paulo Rangel dhe do të diskutojë hapat për të avancuar marrëdhëniet dypalëshe.
Dy ministrat pritet të forcojnë konsultimet mbi çështjet rajonale, të thellojnë bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik dhe të diskutojnë rritjen e investimeve të ndërsjella, si dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta në fusha të tilla si energjia, infrastruktura, transporti dhe menaxhimi i porteve.
Burimet thanë se Fidan gjithashtu do të theksojë rëndësinë thelbësore të përfshirjes së Turqisë në iniciativat, projektet, programet e sigurisë dhe mbrojtjes të udhëhequra nga BE-ja, si dhe strategjinë industriale të BE-së.
Turqia dhe Portugalia vendosën marrëdhënie diplomatike në vitin 1926, pas pjesëmarrjes së Portugalisë në dispozitat përkatëse të Traktatit të Lozanës.
Në vitin 2026 janë planifikuar aktivitete të përbashkëta për të shënuar 100-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike.
Vëllimi tregtar midis dy vendeve arriti në 2.9 miliardë dollarë në vitin 2024 dhe arriti në 3.1 miliardë dollarë në 10 muajt e parë të vitit 2025.
Të dy vendet gjithashtu vazhdojnë të forcojnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Më 14 nëntor të vitit 2025, në Stamboll u mbajt ceremonia e prerjes së çelikut, që shënon fillimin zyrtar të ndërtimit të anijes ndihmëse të furnizimit dhe logjistikës për Portugalinë, duke shënuar një moment kyç në bashkëpunimin afatgjatë të mbrojtjes.