Kryeministri Rama takon Princin e Kurorës së Emirateve të Bashkuara Arabe

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka pritur në një takim në Tiranë Princin e Kurorës së Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan, transmeton Anadolu.

“Takim me Princin e Kurorës së Emirateve të Bashkuara, Sheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan, me të cilin folëm për ecurinë pozitive të projekteve të përbashkëta”, ka shkruar kryeministri Rama në rrjetet sociale në lidhje me takimin.

Takimi është realizuar në selinë e Kryeministrisë së Shqipërisë me pjesëmarrjen e ministrave të kabinetit qeveritar të Shqipërisë dhe zyrtarëve të tjerë nga të dyja vendet.