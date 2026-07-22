Kujdes! Farat chia janë superushqim, por jo për këto kategori njerëzish

Farat chia konsiderohen një “superushqim”, por nuk janë të përshtatshme për të gjithë. Të pasura me fibra, omega-3 dhe minerale, ato janë bërë pjesë e përditshmërisë së shumë njerëzve falë përfitimeve që ofrojnë. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se në disa raste konsumimi i tyre mund të shkaktojë efekte të padëshiruara, sidomos kur përdoren në sasi të mëdha ose nga persona me probleme të caktuara shëndetësore.
Personat me probleme të zorrëve duhet të tregojnë kujdes
Farat chia thithin deri në 10 herë peshën e tyre në ujë, ndaj te personat me stomak ose zorrë të ndjeshme mund të shkaktojnë fryrje, gazra apo ngërçe. Nëse vuani nga sindroma e zorrës së irrituar (IBS) ose probleme të tjera me tretjen, rekomandohet t’i konsumoni gjithmonë të njomura dhe të pini mjaftueshëm ujë. Ekspertët këshillojnë të filloni me sasi shumë të vogla për të parë si reagon organizmi.
Nëse keni tension të ulët, mos e teproni
Për shkak të përmbajtjes së lartë të acidit alfa-linolenik dhe kaliumit, farat chia mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Kjo është pozitive për personat me hipertension, por mund të jetë problematike për ata që vuajnë nga tensioni i ulët, pasi mund të shkaktojë marramendje, lodhje ose ndjesi të fikti.
Kujdes nëse merrni hollues gjaku ose aspirinë
Nëse përdorni barna si aspirina, warfarina ose medikamente të tjera që hollojnë gjakun, është mirë të konsultoheni me mjekun përpara se të konsumoni rregullisht fara chia. Përmbajtja e lartë e omega-3 mund të rrisë efektin e këtyre ilaçeve dhe të shtojë rrezikun e hemorragjisë. Në këto raste rekomandohet të mos konsumohen më shumë se një lugë gjelle në ditë.
Personat me alergji ndaj farave
Nëse keni alergji ndaj susamit, farave të lirit ose mustardës, ekziston mundësia që të reagoni edhe ndaj farave chia. Shenjat e para mund të jenë kruarje, skuqje në lëkurë, ënjtje ose vështirësi në frymëmarrje. Nëse dyshoni për alergji, shmangni konsumimin ose konsultohuni me një specialist.
Edhe personat me probleme të veshkave duhet të jenë të kujdesshëm
Farat chia përmbajnë sasi të konsiderueshme kaliumi dhe fosfori. Te personat me sëmundje të veshkave, këto minerale mund të grumbullohen në organizëm, pasi veshkat nuk i eliminojnë siç duhet, duke rritur rrezikun e komplikacioneve.
Në përgjithësi, farat chia mbeten një zgjedhje shumë e mirë ushqimore për shumicën e njerëzve, por si çdo ushqim tjetër, edhe ato duhen konsumuar me masë dhe duke marrë parasysh gjendjen individuale shëndetësore.