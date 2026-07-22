Si t’i mbani fëmijët të sigurt kur temperaturat rriten?

Ndërsa valët e të nxehtit bëhen më të shpeshta dhe më të rënda, ja çfarë duhet të dinë prindërit për t’i mbajtur foshnjat dhe fëmijët e vegjël të sigurt nga nxehtësia.
Fëmijët e vegjël dhe fëmijët e vegjël kanë nevojë për aktivitete në natyrë për të ndërtuar trupa dhe mendje të forta, por ata gjithashtu kërkojnë kujdes shtesë në vapë.
Në muajt e verës, kjo ekuilibër mund t’i bëjë prindërit të shqetësuar. Sa kohë duhet të qëndrojnë fëmijët jashtë? Si ta di që janë mirë? Çfarë duhet të shmang?
Që nga fillimi i verës, Evropa ka përjetuar temperatura rekord në të gjithë rajonin që kanë shkaktuar mbi 10,000 vdekje të tepërta. Ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu po i bëjnë valët e të nxehtit më të gjata, më të forta dhe më të përhapura.
Ky ndryshim i bën pyetjet në lidhje me mbajtjen e foshnjave të sigurta edhe më urgjente, tha Katherine Williamson, pediatre në Rady Children’s Health në Kaliforni.
“Ne flasim për mbytjen dhe mbytje me fëmijët e vegjël, dhe tani po fillojmë të shtojmë edhe më shumë nxehtësinë”, tha ajo.
“Është bërë diçka që është më e zakonshme si një lëndim i mundshëm”.
Globalisht, më shumë se 1.5 miliardë fëmijë përballen me valë të shpeshta dhe të rënda të të nxehtit, sipas një analize të kohëve të fundit të UNICEF-it. Agjencia e OKB-së zbuloi gjithashtu se rritja e nxehtësisë në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore vret gati 400 fëmijë në vit.
Fëmijët janë më të prekshëm ndaj sëmundjeve që lidhen me nxehtësinë; ja disa gjëra që duhen bërë dhe nuk duhen bërë për t’i mbajtur të sigurt:
Rregullimi i temperaturës së trupit është një sfidë
Krahasuar me të rriturit, fëmijët janë më të prekshëm ndaj efekteve afatshkurtra dhe afatgjata të stresit nga nxehtësia. Ata djersitin më pak për kilogram të peshës trupore dhe kanë një shkallë metabolike më të lartë, duke bërë që të ngrohen më shpejt në temperatura ekstreme.
Në ditët e nxehta, prindërit duhet të jenë vigjilentë për shenjat e sëmundjes nga nxehtësia. Mungesa e lotëve gjatë qarjes ose pelenat e lagura rregullisht mund të tregojnë se një foshnjë është e dehidratuar. Ofrimi i vakteve më të vogla dhe më të shpeshta mund të ndihmojë në sigurimin e marrjes së lëngjeve të mjaftueshme.
Edhe pse jo domosdoshmërisht shenja sëmundjeje, lodhja dhe lëkura e skuqur ka të ngjarë të nënkuptojnë se fëmija juaj ka nevojë për një pushim për t’u freskuar. Rritja e nervozizmit mund të tregojë gjithashtu se ata janë shumë të nxehtë, shtoi Williamson.
Këshilla për t’i mbajtur ato të sigurta
Shmangni daljen jashtë gjatë pjesëve më të nxehta të ditës, vishni fëmijët me rroba të gjera dhe me ngjyra të çelëta, aplikoni krem kundër diellit dhe sigurohuni që ata të marrin lëngje të mjaftueshme. Frutat e pasura me ujë si shalqiri dhe luleshtrydhet janë ushqime të shkëlqyera në vapë.
“Nëse ke vapë, edhe foshnja jote me siguri do të ketë vapë”, tha Debra Langlois, pediatre në Spitalin e Fëmijëve CS Mott të Universitetit të Miçiganitë.
Langlois tha se prindërit dhe kujdestarët e tjerë duhet të kufizojnë kohën që foshnjat dhe fëmijët e vegjël qëndrojnë jashtë në mot të nxehtë, por ajo nuk këshillon të qëndrosh rreptësisht brenda në asnjë moment.
Mos vendosni batanije ose mbulesa të tjera mbi karrocën e fëmijëve
Kjo këshillë duket kundër intuitës. Në fund të fundit, a nuk ka kuptim t’i mbrojmë fëmijët nga dielli?
Megjithatë, batanijet dhe mbulesat e tjera, madje edhe ato të hollat, pengojnë qarkullimin e ajrit dhe bllokojnë nxehtësinë që mund të rrisë temperaturën në karrocë fëmijësh.
Në vend të kësaj, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon përdorimin e një lecke të lagur dhe të hollë dhe rilagjenin e saj sipas nevojës për të ulur temperaturën, të kombinuar me një ventilator portativ për ftohje shtesë.
Mbajini fëmijët larg makinave të nxehta
Dy fëmijë vdiqën së fundmi në një makinë gjatë një vale të nxehti në Francën jugore .
OBSH-ja paralajmëron të mos i lini kurrë fëmijët në automjete të parkuara për asnjë kohë, pasi temperaturat mund të rriten shpejt në mënyrë të rrezikshme edhe në hije dhe me dritare të hapura.
Për të ftohur një makinë të nxehtë, ekspertët rekomandojnë hapjen e dritareve për 10 deri në 20 sekonda ndërsa kondicioneri është i ndezur.