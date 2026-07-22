Këto zakone të thjeshta mund t’ju ndihmojnë të bëni gjumë më cilësor

Stresi në punë, detyrimet familjare dhe problemet shëndetësore janë ndër faktorët që mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e gjumit.
Megjithëse jo gjithmonë mund t’i kontrollojmë rrethanat që na mbajnë zgjuar, disa ndryshime të thjeshta në rutinën e përditshme mund të ndihmojnë ndjeshëm në përmirësimin e gjumit.
Sipas Klinikës Mayo, një nga hapat më të rëndësishëm është krijimi i një orari të rregullt. Të rriturve u rekomandohet të flenë të paktën shtatë orë, ndërsa shumica nuk kanë nevojë për më shumë se tetë orë gjumë.
Shkuarja në shtrat dhe zgjimi në të njëjtën kohë çdo ditë ndihmon në forcimin e ritmit natyral të trupit. Nëse gjumi nuk vjen brenda rreth 20 minutash, këshillohet të ngriheni dhe të angazhoheni në një aktivitet relaksues, si leximi ose dëgjimi i muzikës së qetë.
Rëndësi të veçantë ka edhe ushqimi para gjumit. Nuk rekomandohet të flini të uritur, por as pas një vakti të rëndë. Gjithashtu, duhet shmangur konsumimi i nikotinës, kafeinës, pasi ato mund ta prishin gjumin.
Dhoma e gjumit duhet të jetë e freskët, e errët dhe e qetë. Përdorimi i telefonit, televizorit dhe pajisjeve të tjera elektronike para gjumit mund ta bëjë më të vështirë fjetjen.
Edhe gjumi i gjatë gjatë ditës mund të ndikojë negativisht në pushimin e natës. Ekspertët këshillojnë që gjumi i pasdites të mos zgjasë më shumë se një orë dhe të shmanget në orët e vona.
Aktiviteti i rregullt fizik mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së gjumit, por ushtrimet intensive nuk rekomandohen pak para se të shkoni në shtrat.
Po ashtu, menaxhimi i stresit dhe qetësimi i mendjes janë thelbësore. Shkrimi i shqetësimeve, organizimi i detyrave dhe meditimi mund të ndihmojnë në uljen e ankthit para gjumit.
Kardiologu Virend Somers paralajmëron se mungesa e gjumit ndikon në të gjitha organet e trupit dhe mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, obezitetit, depresionit dhe demencës.
Ai rekomandon që ekranet të fiken të paktën një orë para gjumit dhe që dhoma e gjumit të përdoret vetëm për pushim.