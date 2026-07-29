Kur është qumështi një zgjedhje më e mirë për hidratim sesa uji?

Kur ndihesh i etur, ndoshta nuk do të marrësh një gotë qumësht më parë. Megjithatë, ka një numër në rritje studimesh që tregojnë se në situata të caktuara, qumështi mund t’ju mbajë të hidratuar më gjatë se uji.
Edhe pse uji mbetet opsioni më i mirë për shumicën e njerëzve për nevojat e përditshme, qumështi dallohet si i dobishëm pas ushtrimeve intensive ose në dehidratim të lehtë.
Krahasimi i efektit të qumështit dhe ujit
Qumështi me pak yndyrë përmban elektrolite, proteina dhe karbohidrate. Hulumtimet tregojnë se kjo kombinim e bën atë më efektiv për hidratim afatgjatë sesa uji në disa situata.
Lëndët ushqyese dhe elektrolitet në qumësht ngadalësojnë zbrazjen e tij nga stomaku dhe mund të ulin shpejtësinë me të cilën trupi nxjerr lëngun në urinë. Kjo është arsyeja pse qumështi ndihmon trupin të ruajë lëngjet më gjatë se uji.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë që qumështi është automatikisht një zgjedhje më e mirë. “Fakti që diçka hidratohet më mirë nuk do të thotë se është gjithmonë një opsion më i mirë për çdo situatë,” tha Angel Planells, një nutricioniste me bazë në Seattle dhe përfaqësuese e Akademisë së Ushqyerjes dhe Dietetikës, për Health.
“Ndërsa qumështi ndihmon në ruajtjen e lëngjeve për më gjatë, uji mbetet standardi i artë për nevojat e përditshme,” thotë Planells, duke shtuar, “Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse nuk dëshironi të konsumoni kalori shtesë ose nëse nuk po humbni një sasi të konsiderueshme elektrolitesh përmes djersitjes dhe përpjekjes.”
Kur është qumështi një zgjedhje e mirë për hidratim?
Qumështi rekomandohet si opsion për hidratim pas ushtrimeve, veçanërisht kur trupi ka nevojë edhe për energji. “Qumështi është një zgjedhje e shkëlqyer për hidratim pas ushtrimeve, veçanërisht pas stërvitjeve të moderuara deri të forta,” shpjegoi Lena Beal, nutricioniste sportive. “Jo vetëm që rigjeneron lëngjet e humbura, por gjithashtu siguron proteina cilësore për rikuperimin e muskujve dhe karbohidrate për të rimbushur rezervat e glikogjenit.”
Është e rëndësishme të theksohet se kjo vlen për periudhën pas ushtrimeve, pasi konsumimi i qumështit gjatë stërvitjes mund të shkaktojë tretje të keqe.
Qumështi mund të jetë gjithashtu i dobishëm për fëmijët që kanë nevojë për kalori dhe lëndë ushqyese shtesë. “Mund të ndihmojë kur si lëngjet ashtu edhe lëndët ushqyese duhet të rimbushen tek njerëzit që mund të mos hanë ose pinë mjaftueshëm,” thotë Planells. Megjithatë, për fëmijët që janë të dehidratuar për shkak të të vjellave ose diarresë, rekomandohet një zgjidhje orale për rehidratim.
Është gjithashtu një zgjedhje e mirë për rikuperim në dehidratim të lehtë. Sipas Planells, qumështi është i përshtatshëm “kur dikush ka nevojë për rifreskim duke rifreskuar kaloritë, proteinat dhe mikronutrientët.”
Kjo mund të vlejë në situata pas një ecjeje të gjatë ose tek njerëzit me oreks të dobët që kanë nevojë për lëngje dhe lëndë ushqyese. Edhe në këtë rast, qumështi nuk është zëvendësues për një zgjidhje rehidrimi për të vjellat ose diarrenë e rëndë.
Kur qumështi nuk është zgjedhja më e mirë
Uji është një zgjedhje më praktike për hidratim ditor, veçanërisht nëse kontrolloni marrjen e kalorive sepse, ndryshe nga qumështi, hidratohet pa kalori shtesë.
Njerëzit me alergji ndaj qumështit duhet ta shmangin atë fare. Ata me intolerancë ndaj laktozës mund të zgjedhin qumësht pa laktozë ose një pije tjetër që u përshtatet më mirë dhe nuk shkakton shqetësime të tretjes.
Opsione të tjera për hidratim
Përveç qumështit dhe ujit, ka disa pije të tjera që mund të shërbejnë për hidratim të mirë. Solucionet orale të rihidratimit janë formuluar posaçërisht për të trajtuar dehidratimin dhe përmbajnë një raport optimal të elektroliteve.
Uji i kokosit është i pasur me kalium dhe i ulët në natrium. Është një zgjedhje e mirë për rehidratim pas aktiviteteve të lehta, por nuk konsiderohet ideal pas përpjekjeve më intensive. Pijet sportive rimbushin elektrolitet e humbura gjatë ushtrimeve intensive dhe aktiviteteve që kërkojnë qëndrueshmëri. Ato përmbajnë gjithashtu karbohidrate që lehtësojnë rikuperimin.
Lëngjet e frutave ofrojnë lëngje dhe karbohidrate, por mund të jenë kalorike dhe të pasura me sheqer natyral. Edhe pse ndihmojnë në hidratim, uji zakonisht është zgjedhja më e mirë për konsum të përditshëm.