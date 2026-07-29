Po përdorni ende kremin e diellit nga vera e kaluar? Kontrolloni këtë simbol para se ta aplikoni

Vera ka ardhur, dielli po shkëlqen dhe, meqenëse shumë njerëz po dalin jashtë për të shijuar motin e mirë, është e rëndësishme të kontrollojnë nëse kremi i tyre mbrojtës nga dielli është ende i sigurt për t’u përdorur.
Shumica e njerëzve e dinë se duhet të kontrollojnë numrin e SPF-së, por ekziston edhe një shenjë tjetër në pjesën e pasme të ambalazhit që ekspertët këshillojnë të mos neglizhohet.
Jessica Maxcy, eksperte e kujdesit për lëkurën në Eight Saints Skincare, tha:
“Para se të përdorni kremin mbrojtës nga vera e kaluar, kërkoni simbolin e kavanozit të hapur. Ai tregon se për sa kohë produkti mund të përdoret pasi është hapur për herë të parë.”
Ky simbol gjendet shpesh në pjesën e pasme të produkteve kozmetike dhe të kujdesit për lëkurën. Ai paraqitet si një kavanoz i vogël i hapur me shënimin 6M, 12M ose 24M. Shkronja “M” do të thotë muaj. Nëse produkti ka qenë i hapur më gjatë sesa periudha e treguar, ai duhet të hidhet.
Çfarë do të thotë ky simbol?
Ky quhet simboli “Period After Opening” (PAO), që do të thotë “Periudha e përdorimit pas hapjes”. Sipas Jessica Maxcy, është një nga detajet që njerëzit e anashkalojnë më shpesh kur përdorin kremin mbrojtës të mbetur nga verat e kaluara.
Ajo shpjegoi:
“Është një simbol i vogël, por jep një informacion jashtëzakonisht të rëndësishëm për produktin.”
Një krem mbrojtës me shenjën 6M duhet të përdoret brenda gjashtë muajve nga momenti i hapjes. Nëse ka shenjën 12M, ai duhet të përdoret brenda 12 muajve, ndërsa 24M do të thotë se mund të përdoret deri në 24 muaj pas hapjes.
Afati fillon të llogaritet nga dita kur produkti hapet për herë të parë, jo nga data e blerjes.
Jessica tha:
“Sapo hapni shishen, afati fillon të numërohet. Nuk ka rëndësi nëse e keni përdorur gjysmën e produktit apo vetëm disa herë.”
Ky simbol është veçanërisht i rëndësishëm për kremrat mbrojtës nga dielli, sepse pasi të ketë kaluar periudha e rekomanduar pas hapjes, produkti mund të mos ofrojë më të njëjtin nivel mbrojtjeje ndaj rrezeve ultravjollcë (UV).
Jessica shtoi:
“Nëse një krem mbrojtës ka kaluar prej kohësh afatin e rekomanduar pas hapjes, ai mund të mos jetë më efektiv.
Prandaj është shumë e rëndësishme të kontrolloni simbolin PAO, pasi ai ju ndihmon të mos mbështeteni te një SPF që nuk ofron më mbrojtjen që prisni.”
Shenja të tjera që tregojnë se kremi nuk duhet përdorur
Nëse kremi mbrojtës është bërë më i hollë se zakonisht, ka kokrriza, është ndarë në shtresa ose është bërë i vështirë për t’u përhapur në lëkurë, ka shumë mundësi që të jetë dëmtuar. Nëse vini re ndonjë ndryshim të pazakontë, është më e sigurt ta hidhni.
Jessica këshillon:
“Një krem mbrojtës cilësor duhet të ketë gjithmonë një teksturë të njëtrajtshme dhe të lëmuar. Nëse ka një erë të pazakontë, është ndarë në shtresa ose nuk duket si më parë, unë do ta zëvendësoja në vend që të mbështetesha tek ai.”
Ruajtja e duhur është po aq e rëndësishme
Kremi mbrojtës nga dielli duhet të ruhet në një vend të freskët dhe të errët. Nuk rekomandohet të lihet në makinë, në pragje dritaresh ku bie dielli ose në çanta plazhi të ekspozuara për një kohë të gjatë ndaj nxehtësisë, pasi temperaturat e larta mund të dëmtojnë formulën e tij dhe të ulin efektivitetin.
Në vend që të përpiqeni ta “ringjallni” një krem të vjetër duke i shtuar ujë ose krem hidratues, Jessica rekomandon ta zëvendësoni çdo produkt për të cilin keni dyshime.
Ajo përfundoi:
“Është një shpenzim i vogël krahasuar me rrezikun e kalimit të kohës në diell duke përdorur një krem me SPF që mund të mos funksionojë më ashtu siç duhet.”