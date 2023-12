Kur një besim varet nga kreu i saj njerëzor edhe në ndërrim të ligjeve sipas egos, qejfit e interesave të caktuara, atëherë ai është i devijuar nga e vërteta në themel.

Merreni me mend, t’u lejohet grupeve të tilla degjeneruese e shkatërruese të bekohen kinse në emër të Zotit?!

Këtë duan ta sjellin tek ne, por besoni se do të jetë e kot.

Vetëm Zoti i botëve, Allahu shpall ligje, por me urtësi e interes njerëzor, e jo prijësit fetar, të cilët me vendime makabër shkatërrojnë çdo gjë.

“Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për zot rabinët dhe murgjit e tyre, si dhe Mesinë, të birin e Merjemes, ndërkohë janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një Zot, përveç të Cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet. I lartësuar qoftë Ai mbi gjithçka që ia shoqërojnë (në adhurim)”

(Kuran, Et Tevbe: 31)

