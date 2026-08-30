“Kur premton, e mban premtimin;
Kur jep, e shton më shumë se sa rixhaja (lutja);
Nuk i kushton rëndësi, sa jep dhe kujt i jep;
Nuk humbet askush që shkon drejt Tij dhe strehohet tek Ai;
Ai është i Pasuri, që s’ka nevojë për mënyra e as ndërmjetësime!
Na ka dhënë më shumë se sa na mjafton; na ka ngarkuar më pak se sa kemi mundësi dhe na ka dhuruar lumturinë e përjetshme, kundrejt një pune të vogël në kohë..!”
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Dr. Mustafa Mahmud
Hoxhë Lavdrim Hamja
“Kur premton, e mban premtimin”
“Kur premton, e mban premtimin;