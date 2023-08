Kur të jesh objektiv

🩸 Michael Hart, kaloi 28 vjet duke shkruar libërin e njohur “100 njerëzit më me ndikim në histori“ dhe pasi përfundoi shkrimin e këtij libri, mbajti një ligjëratë në Londër me titull, personaliteti më i madh në histori. Turmat e mëdha po i fishkëllonin duke protestuar dhe duke u munduar të ndërprisnin fjalimin e tij, me atë rast u ngrit në këmbë dhe tha:

Ky njeri jetoi në Mekën e vogël para 1400 vjete, qysh atëherë ju tha njerëzve: Unë jam i Dërguari i Zotit për ju… erdha t’ju plotësoj normat morale, në fillim i besuan 4 veta, gruaja e tij, shoku i tij dhe dy fëmijë!

🩸Tani pasi kane kaluar 1400 vjet, numri i muslimanëve ka kaluar një miliard e gjysem dhe çdo dite shtohen, prandaj nuk mund te jete genjeshtar sepse nuk ka genjeshter qe jeton 1400 vjet..

🩸 Megjithë kalimin e kësaj kohe të gjatë, ka miliona muslimanë të gatshëm të sakrifikohen për hirë të një fjale që ofendon Profetin e tyre……. A ka një të krishterë apo një të vetëm çifut që e bën këtë për hirë të Profetit të tij apo edhe Zotit të tij..?!

Pas kësaj…mbizotëroi një heshtje relative…në respekt për zotriun e njerëzimit.

🩸 Ai është figura më e madhe në historin e njerëzimit, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të!

Nga: Halil Avdulli