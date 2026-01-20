Ballina Artikuj Kurani që daton nga periudha e Uthmanit r.a

✍️- Para 8 viteve një student i doktoraturës duke hulumtuar në librotekën e Universitetit Bermingham ka gjetur një kopje shumë të vjetër të Kuranit.
Ky zbulim zgjoi kureshtjen e muslimanëve që jetonin në qytetin Bermingham të Anglisë, kërkuan që të analizohet me thellësisht dhe ia bënë testin e karbon-14. Rezultati i testit ishte i mahnitshëm, doli në pah se Kurani ishte i viteve 645 të erës sonë dhe ishte i shënuar në lekurën e deles.
👈- lmami i xhamise së qytetit Bermigham Muhammed Afzal bëri një krahasim në mes të Kuranit me te vjetër dhe Kuranit që është sot, e vërtetoi se ishte plotsisht i njëjtë, pa asnje ndryshim të vogël.
Pra ishte një kopje e Kuranit që është shënuar në kohën e Uthmanit radijAllahu anhu.
👈- Ne aspak nuk dyshonim që Kurani është i pa ndryshueshëm sepse për këtë ka garantuar Allahi i Madhëruar porse ky lajmë na gezoi shumë ngase është vërtetuar edhe shkenctarisht se Kurani nuk ka pësuar ndryshim qoftë edhe një shkronjë.

Allahu i Madhëruar ne Kur’anin Famëlartë thotë: “Këtë Kur’an ne e kemi zbritur dhe ne do ta ruajmë” (Suratul Hixhr, 19)

Burimi BBC news.
Përkthim dhe përshtatje
Cansu Drangoy

Prof. Musa Vila

