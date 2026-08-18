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Kurti e Abdixhiku takohen në Kuvend

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdxhiku do të takohen sot në Kuvend për të diskutuar për çështjen e presidentit.

Ky është takimi i parë mes tyre dhe bashkëpunëtorëve partiak, pas vendimit të LDK-së për të heq dorë nga kresat për poste në qeveri dhe president.

Nga LVV, përveç Kurtit në takim është edhe Hekruan Murati dhe Arbërie Nagavci, ndërsa nga LDK, Lutfi Haziri e Vjosa Osmani.

Megjithatë LDK, ka thënë se është e gatshme për bashkëpunim për një president konsensual.

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