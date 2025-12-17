Kurti e Hargreaves flasin për rifillimin e procesit të dialogut mes Kosovës e Serbisë

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është takuar sot me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti.
Përmes një postimi në Facebook, Hargreaves u shpreh se bashkë me Kurtin biseduan mbi fushatën zgjedhore, duke shpresuar për një proces zgjedhor të qetë.
Nga ana tjetër, Kurti e ambasadori diskutuan edhe për nevojën e rifillimit të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
“Sot takova kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Diskutuam fushatën zgjedhore dhe shpresojmë për një proces zgjedhor të qetë që mundëson formimin e shpejtë të institucioneve në vitin e ri. Kjo është thelbësore për përparimin e nevojshëm urgjentisht në fusha të tilla si buxheti kombëtar. Gjithashtu diskutuam nevojën që qeveria e ardhshme të rifillojë progresin në Dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe integrimin evropian, si dhe masa aktive për të lehtësuar integrimin e mëtejshëm të komuniteteve jo-shumicë të Kosovës. Shpresoj që të mund ta thellojmë partneritetin Britani-Kosovë me qeverinë e ardhshme” shkroi Hargreaves.